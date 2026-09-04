La Fiscalía rebaja a 5 años la petición de cárcel para el exgerente de la Cooperativa de l’Aldea por las dilaciones indebidas

El juicio por la quiebra de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre) ha quedado visto para sentencia este viernes. En la última sesión celebrada en la Audiencia de Tarragona, durante las conclusiones finales, la Fiscalía ha rebajado la petición de prisión para el exgerente de la entidad, Daniel Ferré, hasta los 5 años y 2 meses por las dilaciones indebidas de un caso que estalló en 2012 y que no se ha juzgado hasta ahora. En cambio, la representación de la cooperativa ha solicitado hasta 23 años y medio de prisión para el principal encausado. La otra acusada, una proveedora, ha aceptado el cargo de falsedad en documento mercantil en la modalidad de delito único, con una condena de tres meses de prisión y una multa de 4 euros al día durante dos meses.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, en representación de la cooperativa, han atribuido a Ferré los delitos de falsedad contable, falsedad en documento mercantil, administración desleal, alzamiento de bienes y apropiación indebida. En cuanto a la responsabilidad civil, ambas acusaciones han coincidido también en la cifra, que por distintos conceptos asciende a cerca de 1.790.000 euros. Donde no hay coincidencia es en la multa que solicitan. Así, la Fiscalía, teniendo en cuenta las dilaciones indebidas, ha acabado reclamando una sanción de 6.700 euros. La acusación particular, en cambio, ha elevado la cifra hasta los 162.000 euros. Por su parte, la defensa ha reclamado la absolución para el exgerente.

En los informes definitivos, el fiscal ha destacado que las actuaciones de Ferré "no generaron una situación de riesgo, sino de colapso". "La contabilidad no reflejaba la realidad", ha indicado. Tras repasar las declaraciones realizadas por distintos testigos durante las diferentes sesiones del juicio, el Ministerio Fiscal ha subrayado que Ferré "era gerente desde hacía 20 años". "Llevaba seis quinquenios en la cooperativa, era él quien hacía y deshacía, tenía todos los poderes tanto metafóricos como notariales y todos los cooperativistas le tenían plena confianza", ha enfatizado. Por ello, ha manifestado que "era difícil" que el técnico "no tuviera conocimiento de lo que estaba pasando".

En su turno, la acusación que representa los intereses de la cooperativa ha subrayado que "todos los testigos lo señalaron" como último responsable de las actuaciones contables de la entidad. "Los únicos que no lo hicieron fueron su esposa y sus hijos", ha expuesto. Para el letrado, durante el juicio "ha quedado acreditado" que Ferré "era la persona que gestionaba todos los aspectos de la cooperativa y el responsable directo desde el punto de vista penal y civil". "No era un simple trabajador: empezó en 1981 y en 1996 se presentó como posible gerente y fue aceptado por el consejo rector", ha insistido.

En su intervención también ha desgranado diferentes actuaciones del exgerente que habrían causado perjuicios a la entidad, como el hecho de mantener facturas por valor de 3 millones de euros supuestamente pendientes de cobro pero que en realidad serían ficticias para maquillar las cuentas. "Ferré hacía inversiones millonarias que hipotecaban la cooperativa y la sección de crédito; no aportó los balances separados de las secciones de la cooperativa a los inspectores, lo que hacía más difícil detectar irregularidades", ha especificado.

Respecto al presunto delito de apropiación indebida, el abogado ha explicado que el responsable resolvió un contrato de depósito que la cooperativa tenía con Banesto directamente en su cuenta corriente, valorado en 160.000 euros. "Si él, como depositante, quería disponer del dinero, debía solicitar la entrega a la cooperativa. No lo hizo porque sabía que la entidad era insolvente y no podría obtenerlo", ha comentado. Por tanto, el dinero no fue a parar a una cuenta de la cooperativa, "sino que fue directamente a una cuenta del señor Ferré", ha dicho.

La defensa reparte responsabilidades

La defensa del exgerente ha basado su argumentación en que Ferré no era el único responsable de formular las cuentas y que, si los demás posibles implicados no estaban encausados y no cometieron ningún delito, su cliente tampoco. Así, el letrado ha indicado que la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de la cooperativa recaía en el consejo rector, del que el exgerente no era miembro. "Ferré no tiene estudios especializados (en economía). No todos los miembros del consejo rector eran unos ignorantes", ha afirmado, en respuesta a algunos testigos que durante el juicio señalaron que eran "simples agricultores".

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La defensa ha reconocido que el exgerente "tenía amplios poderes", pero también los tenían los miembros del consejo rector, como el director u otros altos cargos. "Se dice que Ferré lo hacía todo, incluso las cuentas anuales. Pero ¿qué capacidad y qué estudios tenía para hacerlas? Las cuentas anuales las formula por ley el consejo rector; no era lógico que las hiciera Ferré", ha subrayado. Con todo, ha asegurado que "no hay ninguna prueba de que el colapso de la cooperativa fuera causado por la actividad del señor Ferré". Al mismo tiempo, ha destacado que su cliente no realizó "ni una operación ficticia" y que nunca participó "en ninguna revalorización de inmovilizado". Por todo ello, ha solicitado su absolución.