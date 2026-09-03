Accidente
La pasajera de una motocicleta muere en un choque contra un coche en la A-27 en Valls
La víctima mortal, de 51 años, residía en Perafort (Tarragonès)
Una mujer de 51 años que viajaba de pasajera en una motocicleta murió este pasado miércoles tras un choque contra un coche en la vía A-27, en el término municipal de Valls (Alt Camp), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) este jueves.
Los Mossos d’Esquadra recibieron a las 20.56 horas el aviso del siniestro, una colisión por alcance entre un coche y una motocicleta en la que viajaban dos personas.
Como consecuencia del accidente, la pasajera de la motocicleta, vecina de Perafort (Tarragonès), falleció, mientras los conductores de la moto y el coche resultaron heridos menos grave y fueron trasladados a los hospitales Joan XXIII y Santa Tecla de Tarragona.
Los Mossos d'Esquadra desplazaron hasta el lugar siete patrullas; los Bombers de la Generalitat, cuatro dotaciones; y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), seis unidades y el equipo de apoyo psicológico. Además, el carril en dirección a Montblanc (Tarragona) fue cortado.
Con esta víctima, 89 personas han muerto en las carreteras catalanas en lo que va de año, según datos provisionales del SCT.
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