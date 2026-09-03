La pasajera de una motocicleta muere en un choque contra un coche en la A-27 en Valls

Una mujer de 51 años que viajaba de pasajera en una motocicleta murió este pasado miércoles tras un choque contra un coche en la vía A-27, en el término municipal de Valls (Alt Camp), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) este jueves.

Los Mossos d’Esquadra recibieron a las 20.56 horas el aviso del siniestro, una colisión por alcance entre un coche y una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Como consecuencia del accidente, la pasajera de la motocicleta, vecina de Perafort (Tarragonès), falleció, mientras los conductores de la moto y el coche resultaron heridos menos grave y fueron trasladados a los hospitales Joan XXIII y Santa Tecla de Tarragona.

Los Mossos d'Esquadra desplazaron hasta el lugar siete patrullas; los Bombers de la Generalitat, cuatro dotaciones; y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), seis unidades y el equipo de apoyo psicológico. Además, el carril en dirección a Montblanc (Tarragona) fue cortado.

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Con esta víctima, 89 personas han muerto en las carreteras catalanas en lo que va de año, según datos provisionales del SCT.