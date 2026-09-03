Dos mossos, a un paso de ir a juicio por abatir a tiros al 'pistolero de Tarragona' que hirió a cuatro personas en 2021

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra podrían ir a juicio por su actuación ante un atacante que había herido a cuatro personas en diciembre de 2021 en el centro de Tarragona. Un juez de Reus considera que los policías actuaron de forma "desproporcionada" para neutralizar al atacante, que terminó con lesiones medulares y con la pérdida de la práctica totalidad de la movilidad corporal. El mismo juez ha archivado la causa para otros ocho agentes del cuerpo que también participaron en la actuación.

En 21 de diciembre de 2021, un vigilante de seguridad de las oficinas de Securitas de la plaza Prim de Tarragona se atrincheró en su puesto de trabajo con armas de fuego. En su intento de huir hirió a tres de sus excompañeros y a un agente de los Mossos d'Esquadra, y posteriormente, una vez escapado del lugar, se atrincheró en una masía próxima a la capital. Eugen Marin Sabau, extrabajador de la empresa de seguridad, tenía en propiedad varias pistolas y un fusil del calibre 308, fue finalmente detenido y era apodado el 'pistolero de Tarragona'.

Ahora, la actuación de los Mossos que trató de detenerle, primero en el centro de la ciudad y después en la masía, está en el centro del debate porque la hermana del atacante la denunció ante la justicia. Consideraba que la actuación fue desproporcionada, puesto que su hermano acabó con una tetraplejia y secuelas irreversibles, por las que meses después recibió la eutanasia. Un juzgado de Reus admitió a trámite la querella en enero de 2024.

La acusación contra los mossos

Ahora, según la resolución judicial, avanzada por Ser Catalunya, existen indicios suficientes de que dos de los agentes actuantes lo hicieron de forma "descontrolada, desproporcionada y con una finalidad que pudo ir mucho más allá de la de neutralizarlo, que fue la de coser a tiros su integridad física, ocasionándole graves lesiones medulares que derivaron en la pérdida de prácticamente toda la movilidad del cuerpo". A los otros ocho mossos señalados por la hermana, el juez no les ha encontrado elementos acusatorios.

La resolución constata que uno de los agentes le disparó al menos 17 veces, mientras que el otro efectuó un único disparo, que le alcanzó en la pierna derecha. Marin Sabau sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron una tetraplejia y secuelas irreversibles, por las que posteriormente recibió la eutanasia.

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En la resolución, el magistrado subraya que la actuación de los Mossos puede ser aprobada por la “inmensa mayoría del sentir social, siempre demandante de una contundente respuesta” policial ante hechos delictivos de extrema gravedad. Sin embargo, añade que, en el plano jurídico, no puede simplificarse como una especie de “venganza social”, porque “la potestad punitiva derivada de la comisión de delitos corresponde a los jueces”. Contra esta resolución se puede presentar recurso ante el juzgado.