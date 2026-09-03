Sucesos
Dos heridos por el derrumbe del balcón de una vivienda unifamiliar en Calafell (Tarragona)
Los dos afectados fueron trasladados al Hospital de El Vendrell en estado menos grave
El balcón de una vivienda unifamiliar situada en Calafell (Baix Penedès) se ha derrumbado este jueves, dejando dos personas heridas. El aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 10:56 horas, momento en el que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó dos ambulancias para atender a los afectados.
Ambos heridos, cuyo estado ha sido calificado como menos grave, fueron trasladados al Hospital de El Vendrell para recibir atención médica.
Hasta el lugar también se desplazaron cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que junto al arquitecto municipal de Calafell inspeccionaron el inmueble para evaluar los daños estructurales provocados por el derrumbe. Como medida preventiva, los bomberos llevarán a cabo un apuntalamiento de emergencia para garantizar la estabilidad del edificio.
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