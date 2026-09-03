Hallan los restos del bebé de 18 meses desaparecido en la vivienda de Santa Bàrbara (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra han localizado los restos ósseos de la bebé desaparecida en la vivienda de Santa Bàrbara (Montsià) donde lo estaban buscando. Este jueves por la tarde, la policía ha llevado a los padres de la pequeña al inmueble. La pareja, que había sido detenida por la Policía Nacional este pasado miércoles en la estación del Nord de Valencia, ha pasado este jueves a disposición del juzgado de Amposta.

Las pesquisas permanecen abiertas desde el fin de semana y, por el momento, la policía catalana continúa trabajando en el interior de la vivienda. El caso se inició tras la denuncia del abuelo materno por la desaparición de la bebé, que tenía unos dieciocho meses. Según se supo este pasado miércoles, hace unos días los Mossos encontraron en la vivienda 27 perros, algunos muertos y el resto desnutridos. Desde entonces, buscaban los restos del bebé. El caso está bajo secreto de sumario decretado por el juzgado de Amposta.

Los servicios sociales del Consell Comarcal del Montsià tenían expedientes abiertos sobre la familia, según ha afirmado el alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, quien también ha confirmado que se trataba de una familia que vivía con cuatro hijos en la localidad.

Según Gimeno, la familia residía en el pueblo desde 2019 y estaba integrada en la comunidad. "La mujer llevaba a los niños a la escuela, iba a comprar y llevaba a las niñas a fiestas de cumpleaños", ha detallado. Antes de la actuación policial de este fin de semana, también se habían realizado otras intervenciones relacionadas con los animales que convivían en la casa.

Según ha explicado Gimeno, la madre y los hijos estaban integrados en el municipio, aunque el padre "apenas interactuaba con la gente". El alcalde ha indicado que el Ayuntamiento ha entregado toda la documentación requerida por los cuerpos policiales en el marco de la investigación abierta. Asimismo, ha señalado que los menores estaban escolarizados y hacían vida en el pueblo, y que el bebé desaparecido fue el primer nacido del año 2025 en el municipio.

En este sentido, los servicios sociales del Consell Comarcal del Montsià hacían un seguimiento de la familia. Antes de la intervención policial de este fin de semana, ya se habían llevado a cabo otras actuaciones relacionadas con los animales con los que convivían en la vivienda, situada en la calle Major, muy cerca del edificio del Ayuntamiento. "Mirándolo ahora desde este momento, evidentemente tenemos claro que no era el mejor lugar para vivir", ha señalado Gimeno. Al mismo tiempo, el alcalde ha insistido en la dificultad de acceder al interior de una vivienda sin una denuncia previa.

Durante los últimos tres días, operarios de una empresa especializada en limpieza extrema han retirado varios camiones de basura del interior de la vivienda, un inmueble de dos plantas con azotea, planta baja y aparcamiento. No obstante, este jueves los trabajos han quedado suspendidos ante la espera de nuevas actuaciones judiciales y policiales.

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La familia del bebé, un hombre y una mujer, fueron detenidos este miércoles por un presunto homicidio en la estación del Nord de València tras una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta, que mantiene el caso abierto. El abuelo aseguraba no haber llegado a conocer a la bebé, cuya única infromación había recibido de la madre era que había fallecido y que la habían enterrado en la misma vivienda de Santa Bàrbara en una caja.