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Investigación abierta

Detenida en Valencia una pareja por el presunto homicidio del bebé desaparecido en Santa Bàrbara (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra inspeccionan una vivienda del municipio para comprobar si encuentran posibles restos de la menor, de 18 meses

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Una patrulla de Mossos custodia el inmueble de Santa Bàrbara (Montsià) donde se practican los registros.

Una patrulla de Mossos custodia el inmueble de Santa Bàrbara (Montsià) donde se practican los registros. / ACN

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Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
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La Policía Nacional ha detenido este miércoles por la mañana en Valencia a una pareja por el presunto homicidio de una bebé de 18 meses en el municipio de Santa Bàrbara (Montsià, Tarragona). El cuerpo de la menor está siendo buscado actualmente por los Mossos d'Esquadra, que se activaron tras la denuncia del abuelo materno, que aseguró ante la policía que su nuera le había comunicado el fallecimiento de la bebé y la había enterrado en la misma vivienda de la población tarraconense en una caja.

Según la información, que ha sido avanzada por 'Levante', la detención de la pareja, procedente de Castelló, se ha llevado a término en la Estació del Nord de Valencia. Ambos están acusados por el presunto homicidio de la bebé, aunque los cuerpos policiales están investigando si efectivamente existe, si ha fallecido y si está en Santa Bàrbara, puesto que el abuelo asegura a la policía que nunca llegó a conocer a la menor. Sin embargo, sí había conocido anteriormente a otros cinco hijos de la pareja detenida.

El arresto se ha efectuado al recibir, la Policía, una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta, que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición realizada por el abuelo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un comunicado. La causa en el tribunal tarraconense ha sido declarada secreta.

Noticias relacionadas y más

Este mismo miércoles se ha sabido que la policía catalana realiza inspecciones desde hace varios días del inmueble en Santa Bàrbara para hallar los posibles restos de la bebé. La vivienda, situada en las inmediaciones de la calle Major de este municipio del Montsià, está precintada desde este fin de semana después de que se localizaran en su interior hasta 27 perros, algunos muertos y el resto desnutridos y en estado agónico.

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