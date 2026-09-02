Las colles castelleres de Tarragona y Barcelona serán las primeras en probar el nuevo casco de seguridad en las diades de la Mercè

El mundo casteller ya tiene fecha para el estreno del nuevo casco de seguridad y del protector facial complementario para la canalla de las colles: será el jueves 24 de septiembre, en el marco de las diades de la Mercè que se celebran en Tarragona y en Barcelona. En total, serán los niños y niñas de 12 colles los que probarán estos nuevos modelos: las cuatro colles tarraconenses y las ocho barcelonesas.

La nueva protección es fruto de un largo proceso de trabajo conjunto entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), que es el órgano que agrupa a más de un centenar de colles castelleres que existen en el mundo; la empresa NZI, que fabrica los cascos castellers desde su implementación, en 2006; y el Hospital Sant Joan de Déu, que desde noviembre de 2025 colabora en el diseño final y en la optimización de las tallas.

Tanto el nuevo casco casteller como el protector facial complementario, un elemento que hasta ahora no existía, han sido diseñados para la canalla que ocupa el pom de dalt de las estructuras castelleres. En función de cada castell, este pom de dalt puede estar formado por entre 4 y 12 personas. En el caso de los pilares, solo es una persona, l'enxaneta.

En periodo de pruebas

Los nuevos elementos, según ha revelado este miércoles la CCCC, serán presentados oficialmente el 18 de septiembre. En cuanto al casco, tiene el objetivo de mejorar la fijación y la adaptación a todos los tamaños de cabeza y ampliar la protección de las zonas frontal y lateral. Por su parte, la incorporación del protector facial semirrígido, de poliestireno expandido (el mismo material del que está hecho el casco), pretende cubrir las cejas, el puente nasal y los pómulos. El protector facial se ha diseñado desde el inicio para que sea compatible con el uso del casco y se plantea como un complemento voluntario.

El nuevo casco casteller y el protector facial de la canalla, que se pondrán a prueba el 24 de septiembre. / CCCC

Las diades escogidas para iniciar estas pruebas serán las de la Mercè del día 24 de septiembre, durante las fiestas mayores de Tarragona y de Barcelona. La diada de la Mercè en Tarragona, que además incluye la singular tradición del pilar caminant, comenzará a las 13:00 horas en la plaça de les Cols, con la participación de los Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, los Xiquets del Serrallo y la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, dentro de la programación de las fiestas de Santa Tecla.

La diada de la Mercè en Barcelona también comenzará a las 13:00 horas, en la plaça de Sant Jaume, con la participación de las ocho colles de la ciudad: los Castellers de Barcelona, los Castellers de la Sagrada Família, los Castellers de la Vila de Gràcia, los Castellers de Sants, los Castellers de Sarrià, los Castellers del Poble Sec, la Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample y la Colla Castellera Jove de Barcelona.

La incorporación del nuevo casco se hará de manera progresiva y gradual. Durante un periodo de transición, el nuevo modelo de casco y el actual convivirán, ya que el actual casco casteller ha demostrado ser un elemento de protección eficiente. En ningún caso, aseguran desde la CCCC, se plantea la retirada inmediata de los cascos actuales, sino una evolución progresiva hacia el nuevo modelo.

El mundo casteller evoluciona

El proyecto ya estaba destacado dentro de la campaña 'Evolucionem', presentada por la CCCC al inicio de la temporada 2026 y centrada en la evolución del hecho casteller sin renunciar a los orígenes. Para la Coordinadora, la mejora de la seguridad y la prevención, especialmente para la canalla, responde a "un proceso continuado de revisión, no a un cambio radical: el casco actualmente en uso, vigente desde 2006, no ha registrado ningún caso de lesión craneoencefálica grave desde su implementación". No obstante, el organismo consideró oportuno valorar una ampliación de la zona de protección.

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"Cada mejora en los equipamientos de protección es el resultado de años de trabajo conjunto con personas expertas en medicina y diseño, y, sobre todo, de escuchar a las colles. El casco que llega a las colles es fruto de meses y meses de trabajo, de pruebas con decenas de canalla de diferentes colles que han sido protagonistas directos de los distintos prototipos que se han ido trabajando hasta llegar al modelo definitivo", dice Sílvia Simó, responsable del Área médica y de salud de la CCCC.