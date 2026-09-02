Sucesos
Capturan en Tarragona a 'Pirry', el líder de una banda colombiana que masacró a siete personas en 2024
Las autoridades colombianas y la Policía española coordinaron la detención de Castrillón Arango, buscado por Interpol
Jhonatan Alexander Castrillón Arango, alias Pirry, fue capturado en Tarragona acusado de ser autor intelectual de la masacre de siete personas ocurrida en 2024 en el municipio de Rionegro (noroeste de Colombia), informó este martes el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
"Alias Pirry, con 22 años de trayectoria criminal, es señalado como autor intelectual de la masacre de siete trabajadores de una finca en Rionegro, Antioquia, en junio de 2024. Además, coordinaba el tráfico internacional de estupefacientes hacia Europa, principalmente a España, Francia e Italia", detalló el mandatario en su cuenta de X.
Castrillón Arango era buscado con la circular roja de Interpol por las autoridades colombianas en coordinación con la Policía española, que lo capturó este martes en el municipio de Tarragona. De la Espriella afirmó que el detenido es el "segundo cabecilla del grupo terrorista 'La Mesa'", una banda criminal que opera en el departamento de Antioquia, y que tiene antecedentes por "homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y concierto para delinquir".
Por este crimen fueron condenados en mayo del año pasado otros tres acusados: Fredis Jesús Borja Guerra (25 años de prisión), Felipe Osorio Álvarez (23) y María Camila Rendón (23). El múltiple crimen tuvo lugar en una finca situada en el Alto del Perro, donde fueron hallados los siete cadáveres con impactos de bala y dos personas heridas.
Rionegro es un municipio agroindustrial situado a unos 50 kilómetros de Medellín, capital de Antioquia, en cuya jurisdicción está el aeropuerto internacional José María Córdova, el principal del noroeste de Colombia.
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