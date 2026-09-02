Del 15 al 24 de septiembre
Los 600 años del fuego y la pirotecnia en Tarragona, protagonistas de una Santa Tecla 2026 con más de medio millar de actos
La fiesta mayor contará con actuaciones extraordinarias de los Diables y el Drac de Sant Roc, además de las citas más emblemáticas y tradicionales del calendario.
Tarragona reconoce a los portadores de los Gegants Moros y los Negritos como Perpetuadors de Santa Tecla 2026
Polémica en Tarragona por las goteras en la Casa de la Festa después del violento temporal
Casi sin tiempo después de las pasadas fiestas de Sant Magí, el calendario festivo de Tarragona marca la llegada de la Festa Major de Santa Tecla, que este año será del 15 al 24 de septiembre. Durante nueve días, más de 500 actos: así lo ha presentado este miércoles el Ayuntamiento de Tarragona, en un programa en el que el fuego será el protagonista indiscutible gracias a los 600 años de presencia de la pirotecnia en la ciudad, así como al aniversario redondo de los Gegants Moros.
El acto se ha llevado a cabo en la Casa de la Festa con la excusa de contar con la presencia de las figuras de los Gegants de la ciudad, protagonistas del cartel y de la imagen gráfica de este año. Una ubicación que, además, ha sido recientemente objeto de polémica por parte de las entidades del Seguici Popular, después de que las lluvias torrenciales del pasado 24 de agosto provocaran importantes goteras en el equipamiento donde se guardan y se exponen los elementos festivos. En este sentido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Sandra Ramos (PSC), ha asegurado que las piezas se encuentran "en el mismo estado" que antes de las inundaciones y que no ha habido consecuencias.
Entre la programación presentada hoy, que tendrá inicio este mismo miércoles con los actos previos, aunque el día 15 de septiembre dentro del programa, destacan las propuestas musicales y la fuerte presencia de las actividades organizadas por las entidades. En total, 513 actos explicados en un programa de más de 100 páginas, y con los días grandes del 21 al 24 de septiembre, con las celebraciones más multitudinarias y tradicionales, como el Pregó, la Baixada de l'Àliga, las diadas castelleras, la Professó y el Correfoc.
El fuego, protagonista absoluto
De la mano del Ball de Diables de Tarragona y del Drac de Sant Roc, este año se celebrarán los 600 años de fuego festivo en la ciudad, a partir de la documentación encontrada del siglo XV de una primera referencia al 'entremès' de Sant Miquel. Por ello, la pirotecnia tendrá una especial relevancia en esta Santa Tecla, comenzando por una actuación conmemorativa de los Diables infantils en la ermita de la Mare de Déu de la Salut, el 13 de septiembre.
Las 'cercaviles' a la antigua tendrán una especial relevancia. El día 19 también habrá una salida especial de los Diables para recuperar el vínculo con la Sociedad Cultural La Artesana, entidad de ideología liberal democrática que gestionó el 'ball' entre 1876 y 1886. Esta actuación recreará el ambiente de las salidas de los Diables en el siglo XIX, respetando la configuración de la época, sin Llucifer, Diablessa ni timbales.
El Drac de Sant Roc organizará una cercavila de fuego a la antigua el día 17 con pirotecnia al estilo primitivo y una representación excepcional de la leyenda de Sant Jordi. Este año, la 42a Mostra de Folklore Viu, organizada por el Ball de Serrallonga, tendrá la figura de Joana de Serrallonga y el papel de la mujer en la cultura popular como telón de fondo.
Un año más, la música en todos sus sentidos tendrá un papel esencial dentro del programa de Festes, tanto en su vertiente más popular y tradicional, con actuaciones de gralles y la presencia de los grupos de cultura popular, como con los grandes conciertos preparados. Xavier Gonzàlez, técnico de Cultura de Tarragona, ha explicado que los días con los principales conciertos serán el 12, el 19 y el 22 de septiembre, cuando habrá simultáneamente 7, 8 y 4 escenarios diferentes repartidos por la ciudad, respectivamente.
Conciertos y propuestas musicales
En este sentido, el parque del Francolí repetirá este año como un espacio importante de las fiestas y con el objetivo de descentralizar los actos. El día 18 habrá allí unas actuaciones especiales con Fades y Svetlana; y el día 19 actuarán el grupo tarraconense Sodi, Buhos y Les Gamberres. También Sensoria y otras propuestas tendrán el parque del norte de la ciudad como ubicación.
Uno de los platos fuertes de la programación musical será el regreso, después del éxito del año pasado, de la verbena de bandas. Este año, con la participación de las dos bandas de Carlet (País Valencià), junto a la Banda Unió Musical de Tarragona, que protagonizarán una 'batalla' musical con las piezas más actuales, pero también con los pasodobles más festivos. Gonzàlez ha especificado la singularidad de este acto, "ya que difícilmente las dos bandas de Carlet, una población de 15.000 personas, se ponen de acuerdo para tocar juntas".
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