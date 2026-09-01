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Limpieza

Multado con más de 6.000 euros por tirar residuos ilegalmente tres veces en Tarragona

La Guardia Urbana de la ciudad ha identificado al responsable tras la denuncia de varios vecinos

Vertido ilegal de residuos en Tarragona.

Vertido ilegal de residuos en Tarragona. / Ayuntamiento de Tarragona

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Tarragona
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La Guardia Urbana y el Departamento de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Tarragona continúan trabajando de manera coordinada para combatir los vertidos ilegales y las conductas incívicas que afectan a la limpieza y la convivencia en la ciudad. Fruto de esta labor conjunta, la semana pasada se impusieron tres sanciones muy graves a una misma persona por haber realizado tres vertidos ilegales en el barrio de Campclar.

Los hechos se detectaron después de que varios vecinos alertaran de la presencia de unos individuos que, desde una furgoneta, abandonaron residuos en la vía pública, junto a los contenedores. Este hecho, según revela la propia Guàrdia Urbana de Tarragona en un comunicado, se repitió hasta tres veces en el mismo punto.

Como resultado de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Guardia Urbana, el autor de los hechos ha sido sancionado con tres multas de 2.001 euros cada una (6.003 euros en total), una por cada vertido. Estas conductas suponen un grave perjuicio para la limpieza, la salubridad y la seguridad en las calles, además de generar molestias al vecindario.

Por otro lado, también se ha sancionado con 1.000 euros a una empresa de jardinería de El Catllar (Tarragonès) por haber depositado restos de poda y vegetales en contenedores situados en el paseo de la Móra, una práctica contraria a la normativa vigente.

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El Ayuntamiento de Tarragona recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para detectar y denunciar este tipo de infracciones. En este sentido, se recuerda que la aplicación Epp! permite comunicar incidencias relacionadas con la limpieza del espacio público y solicitar el servicio gratuito de recogida de residuos voluminosos.

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