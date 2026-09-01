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Desarticulan una banda con tres plantaciones de marihuana en El Montmell y Querol (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a tres hombres y desmantelado tres plantaciones con 1.751 plantas de marihuana

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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EFE

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Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres miembros de un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuna y han desmantelado tres plantaciones en inmuebles de El Montmell y Querol (Tarragona) con 1.751 plantas, ha informado la policía catalana este martes.

El operativo se llevó a cabo los días 26 y 27 de agosto y se saldó con el arresto de tres hombres, de 24, 29 y 35 años, acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Uno de los detenidos está investigado por tenencia de armas, ya que los agentes le encontraron una pistola semiautomática de calibre 22 y abundante munición.

Las tres plantaciones estaban en inmuebles de urbanizaciones de El Montmell y Querol: en una había 557 plantas preparadas para su recogida, en otra 630 en fase avanzada de crecimiento y en la otra 564 en fase inicial de cultivo.

Según los Mossos, esta distribución permitía a los delincuentes obtener cosechas de manera escalonada y mantener una producción continuada durante todo el año destinada al tráfico de drogas.

Los inmuebles habían sido modificados casi íntegramente para adaptarlos a esta actividad y disponían de sistemas de climatización, ventilación e iluminación específicos para el cultivo indoor.

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Los tres detenidos, uno de ellos considerado el principal responsable del grupo, pasaron el viernes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de El Vendrell.

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