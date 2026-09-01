El conductor de una motocicleta, ‘cazado’ a 201 km/h en un tramo limitado a 90 en Batea (Tarragona)

Los Mossos d’Esquadra detectaron, el pasado 30 de agosto, una motocicleta que circulaba a 201 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 km/h en la carretera N-240, en el término municipal de Batea (Terra Alta), según ha informado la policía catalana este martes.

Los Mossos instruyeron diligencias penales contra el conductor por un presunto delito contra la seguridad viaria por conducción a una velocidad penalmente punible, ha revelado en un comunicado.

La motocicleta fue detectada durante el operativo especial de tráfico con motivo del Gran Premio de Aragón de motociclismo, celebrado el pasado fin de semana en el circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel).

Dentro de este mismo dispositivo, los Mossos detectaron el 28 de agosto a un coche que circulaba a 180 kilómetros por horas también en el tramo limitado a 90 km/h en la N-240 en Batea.

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El conductor está acusado un presunto delito contra la seguridad viaria por conducción a una velocidad penalmente punible.