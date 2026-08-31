La Generalitat invertirá 6,3 millones en la nueva sede del Institut Català de Arqueologia Clàssica en la Tabacalera de Tarragona

El Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) tendrá a partir de finales de 2029 una nueva sede. Estará ubicada en el Almacén 6 de la Tabacalera de Tarragona, que se rehabilitará a partir de una inversión de 6,3 millones de euros financiada por el Departament de Investigació i Universitat de la Generalitat de Catalunya.

Los trabajos permitirán transformar el inmueble de cuatro plantas y adaptarlo a las necesidades del centro de investigación. Así, se incluirá un almacén para guardar los elementos patrimoniales mayor que el actual, nuevos laboratorios con la tecnología necesaria para las investigaciones, despachos, un salón de actos, biblioteca y espacios abiertos a la ciudadanía. De esta forma, el ICAC pasará de los 1.308 metros cuadrados actuales a los 3.122 del nuevo inmueble.

El ICAC nació en 2003 y su crecimiento ha hecho que las instalaciones actuales se le hayan quedado pequeñas. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, lo ha calificado de "referente mundial", y la consellera de Investigació i Universitats, Núria Montserrat, de "referente internacional en arqueología clásica". "La arqueología clásica y la historia deben ayudarnos a hacer una sociedad más justa", ha destacado Montserrat.

El rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Pallarès, ha apuntado que el edificio actual tiene unas limitaciones que impiden que el centro de investigación crezca. Así, con la nueva sede, se podrá realizar "mucha más actividad e incorporar nuevas personas", ha dicho. El ICAC podrá ocupar el almacén gracias a una cesión a 50 años del ayuntamiento de Tarragona.

Distribución de los espacios

El director del ICAC, Josep Maria Palet, ha descrito cómo se distribuirán los espacios una vez se haya terminado la rehabilitación. En la planta baja habrá almacenes, material y espacios para la limpieza y tratamiento de las piezas patrimoniales. En la primera planta, "la joya de la corona", con aulas, un salón de actos para 150 personas, biblioteca, salas de reuniones y espacios para divulgar la ciencia a la sociedad.

También desde la primera planta se abrirá una claraboya que permitirá que entre luz natural y ventilación desde la azotea. La segunda planta principalmente albergará despachos, mientras que en la tercera se destinarán los laboratorios "altamente especializados" que en la sede actual no se pueden tener. Por último, la azotea también estará disponible para diferentes actividades de tipo social.

Palet ha comentado que durante este agosto se ha realizado un estudio del estado estructural del inmueble que ha concluido que está "en perfecto estado", con lo que los trabajos podrán avanzar desde el primer día. Actualmente, según detalló, la redacción del proyecto ejecutivo está "muy avanzada" y finalizará en septiembre.

En octubre está prevista la licitación de las obras, de las que precisamente este martes el Govern aprobará la dotación económica. La resolución de la licitación se espera por finales de año y los trabajos deberían empezar a inicios de 2027. Está previsto que se alarguen unos dos años. Finalmente, habrá que realizar el traslado, hacia el otoño de 2029, con lo que se estima que, si no hay obstáculos, la apertura sea a finales de ese año.

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La nueva sede del ICAC debe ser uno de los ejes sobre los que gire la transformación del complejo de la Tabacalera de Tarragona, en desuso desde hace casi 20 años. Además del centro de investigación, también está aprobada la llegada de otros equipamientos, como la futura Biblioteca Provincial que debe financiar el Estado, el nuevo conservatorio de música de la Diputación de Tarragona y el centro formativo EUSES.