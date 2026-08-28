Las entidades del Seguici Popular de Tarragona se unen para exigir soluciones al Ayuntamiento por las goteras en la Casa de la Festa

La Casa de la Festa de Tarragona vuelve a estar en el punto de mira después de que la tormenta del lunes provocara filtraciones y acumulación de agua en el interior del equipamiento. Según ha podido confirmar la ACN, las entidades festivas de la capital tarraconense se reunirán este viernes por la tarde para valorar la situación del espacio cultural y buscar un "frente común" para reclamar soluciones al Ayuntamiento después de los aguaceros. Desde hace años, el edificio situado en la Via Augusta arrastra unas condiciones que ponen en riesgo la integridad de las figuras del Seguici Popular de la ciudad. Precisamente, la Casa de la Festa ha permanecido cerrada al público hasta este viernes, a la espera de finalizar las actuaciones para adecuarla después de los aguaceros.

El secretario de la Associació de Portants del Lleó de Tarragona, Pau Bellar, ha explicado que se "enteraron por las redes sociales" de la situación del espacio el mismo lunes y ha asegurado que sintieron "impotencia", ya que recibieron la notificación del consistorio después. Algunas imágenes que circulan muestran la acumulación de agua en el suelo y los chorros que caían del techo de la sala central, donde se ubican el Bestiari, los Nanos Nous y las réplicas originales de los Nanos Vells.

Las bestias fueron apartadas y reubicadas en un rincón más seguro y protegido del agua. El Drac de Sant Roc fue uno de los más afectados porque tuvieron que cubrirlo con bolsas de plástico para evitar los chorros de agua. El jefe de colla de la entidad, Martí Caparrós, ha relatado que uno de los técnicos municipales les avisó para que retiraran el elemento después del aguacero. Una vez en el equipamiento, se encontraron con otros miembros de entidades que también estaban retirando las figuras. En estos últimos días, las entidades han podido acceder al espacio y buena parte de los elementos ya se han colocado en su sitio.

Sobre la situación de la Casa de la Festa, Caparrós ha admitido que empiezan a "estar hartos" de que no tenga el mantenimiento que el Seguici se "merece". "No ha habido una preocupación por parte del gobierno municipal", ha señalado. El jefe de colla del Drac ha lamentado la falta de contacto con el gobierno municipal, especialmente con la concejala de Cultura y Fiestas, Sandra Ramos. "No han dado ninguna explicación más, aparte de las indicaciones de los técnicos de Cultura", ha dicho.

El encuentro de las entidades de este viernes prevé abordar principalmente la situación de la Casa de la Festa a raíz de los aguaceros y buscar un "frente común" para definir los próximos pasos. Desde el Drac, Caparrós ve el traslado como la solución, aunque considera "complicado" encontrar un "lugar céntrico". "La solución no es buscar un lugar nuevo, sino también un buen mantenimiento y que se preocupen por los elementos festivos patrimoniales de la ciudad", ha concluido.

Por su parte, desde el Lleó, Bellar ha argumentado que "es un problema que se debe solucionar desde las entidades con el Ayuntamiento y, por tanto, el debate no debe salir de este marco". Ha detallado que, si el consistorio no les garantiza la idoneidad de las condiciones de la Casa de la Festa, "habría que valorar el traslado" y ha reclamado "facilidades", no solo para las fiestas, sino también durante todo el año.

Arrastrando problemas

La Casa de la Festa entró en funcionamiento durante el año 2007 como espacio de conservación y, desde mayo de 2008, es visitable. A lo largo de los años, tanto entidades como visitantes han denunciado las condiciones del equipamiento, como los problemas de humedad que afectan a la integridad de los elementos festivos.

También se han denunciado la rotura de baldosas, la presencia de cucarachas y hongos, así como otras cuestiones relacionadas con el cuidado de los elementos patrimoniales, como el abandono de las réplicas originales de los gigantes de la ciudad, ya que estos se encontraban ocultos detrás de una cortina durante mucho tiempo. El espacio, de 1.400 metros cuadrados, se vio obligado a cerrar temporalmente en 2012 por recortes presupuestarios y también en los últimos años por obras y reformas, como en 2022, y nuevamente entre 2023 y 2024.

Una de las intervenciones más importantes se llevó a cabo en 2022 con una partida de 50.000 euros, que consistió en reparar las humedades y la falta de ventilación, reubicar los aseos y ampliar la puerta de acceso a la sala audiovisual. Para este 2026 estaba previsto finalizar un proyecto de musealización para el equipamiento. De hecho, el consistorio destinó una partida de 70.000 euros de los presupuestos municipales de 2025, que incluía la redacción de este proyecto. En las cuentas de este año consta un gasto de 49.000 euros.

La Casa de la Festa no solo es el espacio donde se guardan los elementos del Seguici. También está considerada como sede y espacio de ensayo para algunas entidades y grupos de grallers, especialmente aquellos que no disponen de un lugar propio. "Como entidad sin local, la Casa de la Festa debe ser un espacio en el que las entidades podamos desarrollar nuestra actividad", ha reivindicado Bellar.

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Las formaciones políticas también se han pronunciado estos últimos días y han pedido explicaciones al gobierno municipal. Es el caso de Junts per Catalunya, que ha solicitado información sobre las afectaciones, o En Comú Podem, que ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión Asesora y el traslado de los elementos festivos.