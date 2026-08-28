Un dispositivo Kanpai en el Camp de Tarragona se salda con 20 detenidos y más de 500 identificados

Un nuevo dispositivo policial Kanpai desplegado en varios municipios del Camp de Tarragona se ha saldado con la detención de 20 personas, además de otras 547 identificaciones y 16 requerimientos judiciales. Los Mossos d'Esquadra han liderado la actuación, llevada a cabo este pasado jueves, en la que también participaron efectivos de la Policía Nacional.

Este es el balance del dispositivo Kanpai que se aplicó a lo largo del día, mediante controles en las principales estaciones de tren y autobuses de Tarragona, Reus, Valls y Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), así como en las zonas costeras y más turísticas de Salou y Cambrils. También se ha actuado en algunos barrios de estos municipios, así como de la ciudad de El Vendrell, con una mayor incidencia delictiva y en zonas de gran concentración de personas.

El objetivo, según revela la policía, era "incrementar la presencia policial preventiva en espacios de gran afluencia de personas, detectar delincuentes activos y reforzar la percepción de seguridad de la ciudadanía".

El dispositivo completo

El operativo se saldó con 20 detenidos, de los cuales cuatro tenían órdenes judiciales en vigor; dos fueron arrestados por tráfico de drogas; cuatro por quebrantamiento de una orden judicial; cuatro por hurtos, dos de ellos relacionados con la multirreincidencia; cuatro por robos con fuerza; uno por falsificación documental y usurpación de identidad, y otro por otros delitos detectados durante el dispositivo.

En el ámbito administrativo, los agentes han interpuesto 44 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes, cinco por tenencia de armas prohibidas y cuatro por faltas de respeto a los agentes de la autoridad. Además, se han tramitado 29 denuncias de tráfico, se ha detectado a tres conductores sin permiso de conducir o con el permiso retirado y se han inmovilizado dos vehículos por carecer de seguro.

Además de las detenciones, los agentes identificaron a 547 personas, que acumulaban un total de 2.251 antecedentes policiales, y localizaron 16 requerimientos judiciales.

Durante el operativo también se han inspeccionado tres establecimientos, donde se han detectado diversas infracciones administrativas y se ha intervenido un lote de objetos de presunta procedencia ilícita. Está previsto que los detenidos pasen en las próximas horas a disposición de las correspondientes secciones de instrucción de los tribunales de instancia en funciones de guardia.

Los controles se han aplicado también en las estaciones de trenes y autobuses del Camp de Tarragona. / Mossos d'Esquadra

Según el comunicado emitido este viernes por la policía catalana, en el operativo participaron 75 agentes, unidades especializadas del cuerpo y efectivos de las policías locales y de la Policía Nacional.

Los detenidos pasarán durante las próximas horas a las respectivas secciones de instrucción de los tribunales de instancia en funciones de guardia.

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Los dispositivos Kanpai, señalan los Mossos, tienen como objetivo "reforzar la seguridad ciudadana en espacios especialmente sensibles, prevenir los delitos contra el patrimonio, detectar a personas multirreincidentes y actuar contra aquellas conductas que generan inseguridad y alteran la convivencia en el espacio público".