Detenido en Reus un hombre de 27 años por dos violentos robos del tirón a mujeres mayores

Agentes de la Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Reus detuvieron el lunes a un hombre de 27 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia y/o intimidación y dos delitos leves de lesiones.

Uno de los hechos tuvo lugar la mañana del 10 de agosto en la calle Navarra de Reus, donde un hombre abordó a una mujer de edad avanzada y le arrancó la cadena que llevaba al cuello. El tirón le provocó lesiones leves. La investigación permitió identificar al sospechoso y localizar las joyas, que habían sido vendidas pocas horas después en un establecimiento de compraventa de oro de la ciudad. Los agentes las recuperaron y las devolvieron a su propietaria.

Las gestiones realizadas también relacionaron al sospechoso con otro robo con violencia de características similares cometido el 8 de agosto en el Camí de l'Aleixar de Reus. En este caso, la víctima también resultó herida leve.

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El hombre de 27 años, con dos antecedentes, fue detenido como autor de los dos robos con violencia e intimidación y de dos delitos leves de lesiones. El detenido pasó el martes a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Reus.