Sucesos
Detenido en Reus un hombre de 27 años por dos violentos robos del tirón a mujeres mayores
El individuo, con dos antecedentes, presuntamente arrancó cadenas del cuello a dos víctimas y ambas sufrieron lesiones leves
Agentes de la Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Reus detuvieron el lunes a un hombre de 27 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia y/o intimidación y dos delitos leves de lesiones.
Uno de los hechos tuvo lugar la mañana del 10 de agosto en la calle Navarra de Reus, donde un hombre abordó a una mujer de edad avanzada y le arrancó la cadena que llevaba al cuello. El tirón le provocó lesiones leves. La investigación permitió identificar al sospechoso y localizar las joyas, que habían sido vendidas pocas horas después en un establecimiento de compraventa de oro de la ciudad. Los agentes las recuperaron y las devolvieron a su propietaria.
Las gestiones realizadas también relacionaron al sospechoso con otro robo con violencia de características similares cometido el 8 de agosto en el Camí de l'Aleixar de Reus. En este caso, la víctima también resultó herida leve.
El hombre de 27 años, con dos antecedentes, fue detenido como autor de los dos robos con violencia e intimidación y de dos delitos leves de lesiones. El detenido pasó el martes a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Reus.
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