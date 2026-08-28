Según Idealista
La demanda extranjera de vivienda en Tarragona supera el 13% del total, con los franceses a la cabeza
Alicante, Baleares, Málaga y Santa Cruz de Tenerife son las cuatro demarcaciones con más demanda extranjera, con más de un 25% del total
Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
Tarragona está en el Top 10 de provincias españolas con un mayor interés de ciudadanos extranjeros para adquirir un piso. Así lo revela el portal líder del sector, Idealista, según los datos de visitas a inmuebles en su plataforma. La tarraconense es la segunda demarcación catalana que aparece en la lista, después de la de Girona, y ambas concentran un mayor interés entre los franceses por delante de otras nacionalidades.
La demanda extranjera para comprar vivienda en España se concentra en el litoral mediterráneo y en las islas en el arranque del año, registrando en Alicante (32,3%), Baleares (28,2%), Málaga (27,1%) y Santa Cruz de Tenerife (26,5%) los principales destinos de interés, según el portal de ventas de inmuebles. En las siguientes 9 provincias del ránking, todas ellas costeras, el peso del interés de los foráneos supera el 10% de toda la demanda existente para por encontrar casa en propiedad. En estos territorios predominan las búsquedas realizadas por ciudadanos procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos.
Junto al cuarteto de demarcaciones ya mencionado, se sitúan con más de un 20% de demanda foránea las provincias de Girona (22,5%) y Las Palmas (20,3%). Asimismo, entre un 15% y un 20% se encuentran Almería (17,4%), Murcia (15,8%) y Granada (15%), mientras que en la franja del 10% al 15% figuran Tarragona (13,4%), Valencia (11,7%), Cádiz (11,5%) y Huelva (11,1%).
Por el contrario, en los grandes mercados residenciales el protagonismo extranjero se diluye ante la "enorme" demanda nacional, representando un 8,1% en la provincia de Barcelona, un 4,7% en Sevilla y un 3,9% en Madrid, teniendo en estas tres áreas a los ciudadanos estadounidenses como grupo destacado junto a británicos, alemanes y franceses.
Por nacionalidades
El estudio realizado por Idealista durante el primer trimestre del año refleja, además, la influencia de la proximidad geográfica en otros territorios, en especial en las demarcaciones catalanas destacadas en esta lista. Así, la provincia de Tarragona atrae principalmente el interés de los franceses, igual que Girona, en donde representan casi uno de cada tres compradores extranjeros. También lo hacen en la demarcación de Castelló, así como los portugueses lideran el interés foráneo de Huelva.
Atendiendo a las nacionalidades, los alemanes encabezan las búsquedas en los dos archipiélagos, con el 43,5% de todas las visitas extranjeras en Baleares, un 22,4% en Tenerife y un 21,3% en Las Palmas. Por su parte, los británicos concentran su búsqueda en el sur peninsular al liderar en Almería, Málaga, Murcia y Granada, provincias que "históricamente han formado el núcleo del mercado residencial anglosajón en España", junto al País Valencià. Los neerlandeses aparecen con fuerza en Alicante y tienen presencia significativa en casi todo el arco mediterráneo.
Finalmente, la demanda estadounidense es muy destacada entre las búsquedas internacionales en otras capitales como València (13,6%), Barcelona (12,1%), Girona (11,8%), Tarragona (11,1%) y Cádiz (10,9%). En Santa Cruz de Tenerife (9,8%) y Las Palmas de Gran Canaria (8,8%) se impone el comprador alemán, mientras que Castelló (9,4%) incluye a Rumanía entre sus tres principales nacionalidades emisoras.
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