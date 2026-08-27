El Vendrell construirá un gran depósito de aguas pluviales en Coma-ruga para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de El Vendrell construirá un gran depósito de aguas pluviales bajo el Parc dels Enamorats, en la avenida Brisamar de Coma-ruga, como respuesta a las inundaciones del pasado sábado 22 de agosto. El alcalde de la población, Kenneth Martínez, ha explicado que “vistos los efectos del cambio climático, con un aumento de los episodios catastróficos y su imprevisibilidad, debemos mejorar y ampliar la red de pluviales y los sistemas de drenaje actuales en la zona baja de Coma-ruga”.

El pasado sábado se registraron valores históricos: 130 l/m² en El Vendrell, 100 l/m² en Coma-ruga y más de 200 l/m² en Els Masos de Coma-ruga. Junto con la tormenta del lunes, que dejó 27 mm en 30 minutos sin aviso previo, estos episodios son un ejemplo de las condiciones extremas asociadas al cambio climático, que previsiblemente irán en aumento, ha señalado el alcalde.

El alcalde de El Vendrell ha vuelto a reclamar una decisión valiente a nivel de país, como ya hizo este pasado lunes, para realizar las inversiones necesarias que permitan adaptar el drenaje de las grandes infraestructuras a las condiciones actuales y, al mismo tiempo, ha afirmado que el Ayuntamiento también debe asumir esa responsabilidad.

Un depósito de 12 metros de profundidad

El alcalde ha avanzado que este mes de septiembre se convocará un pleno municipal para aprobar la partida presupuestaria destinada a la inversión y, posteriormente, el proyecto ejecutivo. El anteproyecto contempla la construcción de una red subterránea de pluviales en forma de triángulo entre la avenida Brisamar, la avenida Catalunya y el paseo Marítimo de Coma-ruga, el desvío del pluvial de la N-340 y la construcción de un gran depósito bajo el Parc dels Enamorats.

El depósito tendrá una capacidad de 3.500 m³, con unas dimensiones de 20 x 40 metros en planta y 12 metros de profundidad. Esta capacidad equivale al agua de seis piscinas municipales de 25 metros de longitud o al consumo actual de agua de Coma-ruga durante cuatro días. La obra cuenta con un presupuesto inicial superior a 4 millones de euros.

El alcalde ha concluido añadiendo que “el contexto de cambio climático y las dificultades de las predicciones obligan a mejorar las infraestructuras y las actuaciones preventivas, y ahora el Ayuntamiento de El Vendrell está en disposición de acabar con un problema endémico en Brisamar”.

Una urbanización de los años 40

En la urbanización Brisamar y en la zona baja de Coma-ruga, debido a la escasa pendiente hacia el mar, el drenaje se realiza principalmente por superficie. Esto provoca que, durante los episodios de lluvia intensa, transcurra un tiempo entre la acumulación de agua en las calles y su evacuación final hacia el mar. Además, los pluviales de la carretera N-340 a su paso por Coma-ruga canalizan el agua hasta la playa precisamente en esta zona.

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La urbanización Brisamar comenzó a construirse en los años 40 sobre una zona de humedales de la que aún queda como testimonio el lago de Coma-ruga, a cota cero sobre el nivel del mar y sin red de pluviales. Se trata de la zona más afectada por los últimos temporales y, habitualmente, del punto del municipio que sufre más inundaciones. El pasado sábado concentró la mayor parte de los daños, con afectaciones a vehículos, garajes y plantas bajas.