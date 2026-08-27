Fiestas Mayores
Tarragona reconoce a los portants de los Gegants Moros y los Negritos como Perpetuadors de Santa Tecla 2026
Los capitanes del Nàstic Genuine, Álvaro Cano y Rubén Almazán, serán los pregoneros de Santa Tecla 2026 en Tarragona
Los portants de los Gegants Moros y de los Negritos de Tarragona serán los Perpetuadors de la Santa Tecla de este año. La ciudad les otorga el máximo reconocimiento festivo a los portants de ahora y también a los de antes, según ha revelado este jueves el Ayuntamiento de la ciudad, una semana después de anunciar que los pregoneros de la Fiesta Mayor de este 2026 serán los capitanes del Nàstic Genuine, Álvaro Cano y Rubén Almazán.
“Generaciones enteras de familias gitanas tarraconenses que, con pasión y una perseverancia incondicional, han cargado sobre sus hombros estas piezas tan representativas de nuestro Seguici Popular. Dinastías de geganters que han hecho y hacen bailar, de una manera única, a estos gigantes y gigantones”, ha dicho la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Sandra Ramos.
Nombres de antes como los del Mangarro, el Faba, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufes, el Pajares, el Petit, el Besugo, el Rafelet, el Vicente o el Yumitus, y otros más actuales como Gordete, los Carnicers, los Algar, el Maginet, el Paio Xavi, el Alejandro Bufas, el Juanitu o el Miguelín, son una muestra de este colectivo, conocido y querido por los amantes de nuestras fiestas.
El cartel de Santa Tecla de este año, dedicado a los 175 años de los Gegants Moros, también quiere poner de relieve su compromiso con la fiesta. “Este don que expresan estas personas haciendo bailar a los gigantes es sinónimo de cariño y de cuidado transmitidos durante generaciones, de tiempo y dedicación. Son geganters, pero también perpetuadors de una gran fiesta”, ha destacado la concejala de Cultura.
La proclamación de los Perpetuadors se efectuará, como es habitual, dentro del tradicional acto de La Crida, previsto para el 15 de septiembre.
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