Reus anuncia cortes y desvíos de tráfico en la Riera d'Aragó hasta el 29 de agosto por las obras de una nueva rotonda

El Servicio de Movilidad y Circulación de la Guardia Urbana de Reus ha informado de afectaciones a la movilidad entre los días 27, 28 y 29 de agosto en la Riera d'Aragó, con motivo de las obras de construcción de una nueva rotonda en el acceso para vehículos al nuevo aparcamiento de la Riera. La rotonda será, por ahora, provisional, realizada con pintura y bolardos, a la espera de construirla de forma definitiva en las próximas semanas.

Los trabajos de asfaltado de la nueva rotonda se llevarán a cabo los días 27 y 28 de agosto, en horario nocturno, de 21:00 a 6:00 h. Los trabajos de pintura se realizarán el 29 de agosto, en horario diurno, de 7:00 a 15:00 h.

Las afectaciones al tráfico comenzarán, en sentido norte, en la plaza de Villaroel, donde únicamente se prohibirá el acceso a los camiones. El resto de vehículos podrá circular hasta la calle de Eugeni Mata, donde deberá desviarse hacia el Raval de Sant Pere. A la altura de la calle de la Escultura Modest Gené habrá una tercera valla para que los vehículos que salgan de esta vía hacia la riera tengan que girar a la derecha en dirección norte. Finalmente, en sentido sur, habrá una cuarta valla a la altura del Camí de Valls, que solo permitirá continuar por la riera a los vehículos con aparcamiento en la zona afectada.

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El aparcamiento Riera contará con 340 plazas de estacionamiento, distribuidas en tres plantas subterráneas. Está previsto que el nuevo aparcamiento Riera entre en funcionamiento durante la segunda quincena de octubre.