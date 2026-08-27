PortAventura World, a punto para la temporada de Halloween con un nuevo pasaje del terror

PortAventura World se prepara para una nueva temporada de Halloween con una propuesta renovada que eleva la intensidad de la experiencia y amplía su oferta de entretenimiento. Del 19 de septiembre al 15 de noviembre, PortAventura Park transformará sus áreas con nuevos elementos de terror y propuestas para toda la familia, entre las que destaca el estreno de El Carnicero de Penitence, un nuevo pasaje en el Far West.

Con esta incorporación, Halloween contará con cinco pasajes de terror: El Carnicero de Penitence, La Isla Maldita, La Muerte Viva, REC® Experience y Angkor: La leyenda del Rey Caníbal. La novedad incorpora una historia inédita en el universo de Penitence, ambientada en el Far West de finales del siglo XIX.

Además, a partir del 5 de septiembre, el parque también tendrá un nuevo espectáculo final, tras el que ha sido el clásico los últimos 27 años.

El Far West, al siguiente nivel

PortAventura también ha revelado la historia detrás del nuevo pasaje del terror. En el polvoriento pueblo de Penitence, todo el mundo conoce al carnicero: un hombre reservado y aparentemente respetable, cuya tienda abastece a los habitantes de la zona. Pero, cuando varios vecinos comienzan a desaparecer en circunstancias extrañas, el Sheriff pide ayuda a los visitantes para descubrir qué está pasando.

El recorrido se adentra en el hogar y el negocio del carnicero, donde los visitantes atravesarán diferentes espacios inspirados en una carnicería y un matadero de la segunda mitad del siglo XIX. La ambientación, cuidada hasta el último detalle y con elementos propios de la época, reforzará la inmersión en el universo del Far West.

La experiencia está diseñada para incrementar el suspense durante el recorrido, hasta descubrir el secreto que el carnicero ha mantenido oculto durante años. Con un marcado tono gore, el nuevo pasaje incorpora un registro de terror diferente al de la oferta existente y amplía la experiencia de Halloween en PortAventura World.

Otras novedades

La renovación de Halloween 2026 se extiende también al resto de la programación del parque. La temporada incorporará un nuevo espectáculo en el Saloon, así como nuevos personajes de calle que recorrerán PortAventura Park. El entretenimiento tendrá un papel destacado durante toda la temporada, con una oferta repartida entre Mediterrània, SésamoAventura, México y Far West y pensada para enriquecer la experiencia de Halloween a lo largo de toda la visita.

Esta temporada reúne propuestas de diferente intensidad para que familias, jóvenes y adultos puedan vivir la temporada a su manera. Los más pequeños y las familias volverán a encontrar contenidos como Truco o Trato, Día de los Muertos, la Halloween Parade y diferentes propuestas de animación y personajes de calle, junto con experiencias más intensas como la Scare Zone La Maldición del Emperador.

De este modo, Halloween convierte PortAventura World en una experiencia que va mucho más allá de los pasajes de terror. Durante casi 60 días, el parque vivirá una transformación integral, con decoración especial en las diferentes áreas, espectáculos adaptados a la temporada, nuevos personajes, propuestas gastronómicas específicas y productos exclusivos de Halloween.

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El resort, que fue pionero en introducir Halloween en España en el año 2000, suma así 27 años de trayectoria en una celebración que continúa evolucionando para ofrecer nuevas experiencias a sus visitantes.