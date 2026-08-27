María de la Cinta López Cardús, nueva fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Tarragona

María de la Cinta López Cardús es la nueva fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Tarragona. Su nombramiento se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado, después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aprobara el Real Decreto 697/2026, de 26 de agosto.

Inició su carrera en la Fiscalía en 1992 y obtuvo su primer destino en la Fiscalía de Tarragona al año siguiente. Desde 1999 hasta junio de 2025 trabajó en la Sección Territorial de Reus, primero como coordinadora y posteriormente como fiscal decana. Desde mediados del año pasado ocupa una plaza en la Fiscalía de Tarragona. Ha sido fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer y coordinadora de Delitos Económicos. Recientemente, se ha encargado del caso Innova.

López ejerció como delegada de Violencia sobre la Mujer en la demarcación de Tarragona entre 2010 y 2015, y como fiscal coordinadora de Delitos Económicos desde 2024 hasta la actualidad. A principios de esta semana, la fiscal general destacó su "sólida trayectoria jurídica" y su "dilatada" carrera profesional, así como su capacidad de liderazgo y su experiencia en la gestión de equipos y recursos.

Asimismo, señaló su plan de actuación, en el que sitúa a la víctima como el eje central de su proyecto y refuerza el compromiso de la Fiscalía de Tarragona con el proyecto Barnahus, un modelo pionero de atención integral a menores víctimas de abusos.

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