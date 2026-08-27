El 'gigante' Geely echa raíces en Tarragona: así es la oferta del grupo de automoción chino que quiere conquistar la província

El mapa de la movilidad en el Camp de Tarragona acaba de sumar un nuevo protagonista. La industria del automóvil no da tregua en su carrera hacia la electrificación y la descarbonización. Las comarcas tarraconenses se han convertido en un enclave estratégico para el último gran movimiento del mercado: la implantación oficial de Geely Auto.

El gigante asiático no desembarca solo, sino que lo hace de la mano de Kymotor, el concesionario del grupo Ponsmove con presencia en Tarragona, Reus y Tortosa. Esta operación supone la incorporación en el territorio de una de las marcas automovilísticas con más proyección internacional, y refuerza el posicionamiento del grupo tarraconense dentro del mercado de los vehículos electrificados. Con esta incorporación, el grupo Ponsmove sigue ampliando su oferta y consolida una estrategia basada en la innovación, la diversificación y la apuesta por fabricantes que lideran la transformación del sector.

Cifras de récord para un gigante de la automoción

Para entender el calado de esta llegada basta con mirar la tarjeta de visita con la que se presenta Geely. En 2025, el grupo superó los 3 millones de vehículos vendidos en todo el mundo, firmando un crecimiento del 39% respecto al ejercicio anterior. Pero el dato clave está en sus mecánicas. Las ventas de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables se dispararon un 90%.

Presente en 88 países, Geely tiene ahora la vista puesta en Europa, con España como uno de sus tableros de juego principales. Y en el mercado europeo la marca no es ni mucho menos una desconocida. Su grupo matriz, Zhejiang Geely Holding, es la fuerza industrial que respalda a firmas tan asentadas o reconocidas como Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr, Lynk & Co o Smart.

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Para el tejido empresarial tarraconense, incorporar este portafolio refuerza el papel de Ponsmove como dinamizador del motor provincial. "La incorporación de Geely responde a la voluntad de seguir ofreciendo a nuestros clientes las marcas que están definiendo el futuro de la movilidad. Es un fabricante con una enorme capacidad de innovación, una apuesta decidida por la electrificación y una propuesta de valor muy competitiva", explica Joaquim Pons, CEO de Ponsmove.

La gama inicial está creada para el día a día

La oferta inicial de Kymotor en Tarragona, Reus y Tortosa arranca con tres modelos pensados para cubrir las dos grandes sensibilidades del comprador actual:

Geely Starray EM-i (híbrido enchufable): el SUV familiar definitivo para quienes buscan la etiqueta CERO y electrificación sin depender de la planificación constante de recarga . Destaca por su notable eficiencia, confort de marcha, amplio espacio interior y consumos mínimos, siendo la opción ideal para trayectos diarios y viajes largos sin complicaciones.

el definitivo para quienes buscan la . Destaca por su notable eficiencia, confort de marcha, amplio espacio interior y consumos mínimos, siendo la opción ideal para trayectos diarios y viajes largos sin complicaciones. Geely E5 (SUV 100% eléctrico): un modelo compacto con una gran autonomía , un despliegue de tecnología de vanguardia y con un nivel de acabados propio de categorías superiores , todo ello bajo un precio competitivo dentro del segmento cero emisiones.

un con una , un despliegue de tecnología de vanguardia y con un nivel de , todo ello bajo un dentro del segmento cero emisiones. Geely E2 (SUV urbano 100% eléctrico): el modelo más compacto de la gama apuesta por una movilidad urbana práctica, eficiente y completamente eléctrica. Con un diseño moderno, tecnología avanzada y unas dimensiones pensadas para moverse con facilidad por ciudad, el E2 se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan dar el salto a la electrificación en sus desplazamientos diarios.

El cambio de chip del comprador tarraconense

El impacto de marcas como Geely va más allá del número de matriculaciones. Ha cambiado la forma en que el usuario valora la compra de un coche. Como destaca Joaquim Pons, CEO de Ponsmove, la llegada de estos actores ha sacudido a toda la industria. “Hoy ya no se valora un coche solo por la tradición de la marca, sino por la tecnología y el valor real que ofrece al cliente”.

A diferencia de los primeros años de la transición energética, hoy el cliente analiza al detalle sus rutinas, los kilómetros diarios y la red de recarga disponible. En este contexto, la tecnología híbrida sigue siendo la opción predilecta para el gran público por la tranquilidad que aporta en desplazamientos largos. “La demanda crece, pero de manera más racional. Los híbridos siguen teniendo una gran aceptación porque ofrecen una transición cómoda sin depender del enchufe, mientras que el eléctrico puro va ganando peso a medida que mejora la infraestructura. Estamos en un momento de convivencia de tecnologías”, señala el CEO de Ponsmove.

El modelo Geely E2 de Kymotor, el concesionario del grupo Ponsmove / Cedida

El concesionario del futuro: del punto de venta al centro de confianza

Con la llegada de coches cada vez más tecnológicos, el papel de las instalaciones físicas también evoluciona. Ya no basta con entregar unas llaves, ahora el usuario demanda un asesoramiento integral que resuelva dudas sobre tiempos de carga, costes de mantenimiento o conectividad. Desde Kymotor ponen el acento en el servicio posventa, un aspecto crucial para consolidar la confianza en una nueva marca: taller oficial, disponibilidad de recambios y un equipo formado específicamente para acompañar al cliente durante toda la vida útil del vehículo.

Para quienes aún tienen dudas sobre dar el salto a la electrificación o probar una propuesta diferente, la recomendación de los especialistas es sentarse al volante, comprobar la dinámica de marcha y juzgar por uno mismo. Las instalaciones de Kymotor en Tarragona, Reus y Tortosa ya tienen sus puertas abiertas para descubrir la nueva era de Geely en el territorio.