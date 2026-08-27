Detenido un hombre en Tortosa por robar cadenas de oro a personas de edad avanzada

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes, 25 de agosto, a un hombre de 36 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación y dos delitos de lesiones cometidos en Tortosa contra personas de edad avanzada. Los hechos tuvieron lugar los días 7 y 19 de agosto, cuando un hombre sustrajo las cadenas de oro que las víctimas llevaban en el cuello de un fuerte tirón.

El primero de ellos se registró sobre las 18.00 horas del 7 de agosto en el exterior de la estación de tren, después de que el individuo siguiera a la víctima y le arrancara la cadena de oro del cuello, causándole lesiones leves.

El segundo sucedió sobre las 12.30 horas del 19 de agosto, cuando el autor se acercó a una mujer que cruzaba un paso de peatones y le arrancó la cadena, causándole pequeñas lesiones en el cuello.

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La Unidad de Investigación de Tortosa asumió la investigación de los hechos, que presentaban similitudes, y tras el análisis de las cámaras de seguridad de la estación de tren pudieron identificar al presunto autor.