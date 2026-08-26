Mueren las dos mujeres, madre e hija, sobre las que cayó un muro en Roda de Berà (Tarragona) por las lluvias torrenciales

Dos mujeres, una madre y su hija de 18 años, que resultaron heridas de gravedad el pasado sábado tras derrumbarse sobre ellas un muro en Roda de Berà (Tarragonès), durante el episodio de fuertes lluvias, han fallecido durante la madrugada de este miércoles en el Hospital Joan XXIII de Tarragona. El Ayuntamiento de Roda de Berà ha decretado dos días de luto oficial.

La noticia la ha confirmado el president de la Generalitat, Salvador Illa, mediante una publicación en sus redes sociales, en la que ha trasladado el pésame a la familia. "Una noticia que nos golpea profundamente. Todo mi apoyo en estos momentos tan dolorosos", ha escrito el president.

Posteriormente, también ha confirmado la información a EL PERIÓDICO el propio Departament de Salut de la Generalitat.

El consistorio de la población tarraconense ha anunciado, a través de su perfil oficial de Instagram, la convocatoria de un minuto de silencio, este miércoles a las 19:00 horas, en la plaza del Ajuntament. También se han decretado dos días de luto oficial, en los que las banderas ondearán a media asta en señal de duelo y respeto. "Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y a todas las personas que las querían, así como mostrar todo nuestro apoyo en estos momentos de dolor", ha publicado el conisistorio.

Confusión con la información del fallecimiento

Este pasado martes por la tarde, por un error, el Ayuntamiento de Roda de Berà anunció el fallecimiento de las dos mujeres cuando este no había sucedido, e incluso había llegado a decretar el duelo en el municipio. En ese momento, las dos mujeres se encontraban en el hospital de Tarragona en situación de muerte cerebral, pero conectadas a la máquina y con constantes vitales.

Tras retirar la publicación y rectificar, el consistorio aseguró haber recibido la información "directamente de familiares cercanos". "Lamentamos profundamente la confusión y pedimos disculpas por la angustia y el dolor que esta información errónea haya podido generar", afirmó el consistorio.

En el momento del aguacero, la madre y la hija dormían con el abuelo dentro de uno de los puestos del mercadillo del puerto deportivo de Roda de Berà. La fuerza del agua derribó el muro que separaba la calle de una finca privada y este cayó sobre ellas. El abuelo de la joven también resultó herido en el accidente, de consideración menos grave.

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Las lluvias torrenciales del pasado sábado afectaron de forma muy virulenta municipios como Roda de Berà, Creixell y El Vendrell, que este lunes todavía estaban haciendo balance de las consecuencias. Las situaciones de emergencia, como desalojos o desbordamientos, obligaron a activar a los Bombers en hasta 192 ocasiones. El número 112 recibió cerca de 700 llamadas.