Muere Joan Prat, referente de la antropología catalana, profesor y catedrático emérito de la URV

El antropólogo Joan Prat i Carós, catedrático emérito de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, falleció este pasado martes a la edad de 79 años. Prat fue el fundador del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la URV, donde desarrolló "una labor docente marcada por la pasión, el compromiso y un magisterio muy querido por sus alumnos", según ha difundido la propia universidad tarraconense en un comunicado.

Nacido en Celrà en 1947, se licenció en Filosofía y se doctoró en 1976 en la Universidad de Barcelona. A lo largo de su brillante trayectoria académica, publicó más de 200 artículos científicos y 20 libros, con obras de referencia y pioneras como 'Els nous imaginaris culturals' (2012) o su último recopilatorio de textos, 'La seducció de l’antropologia'. También fue miembro fundador del Institut Català d’Antropologia y del Institut Tarragonès d’Antropologia, y dirigió la revista académica 'Arxiu d’Etnografia de Catalunya'.

Su excelencia y compromiso con la ciencia fueron reconocidos con la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (2003), los nombramientos como Profesor Distinguido (2004) y Profesor Emérito (2009) de la URV, y la concesión de la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d’Universitats en 2021.

Como homenaje a su trayectoria, se puede recuperar su última intervención en el quinto episodio del pódcast Compaginades, donde el catedrático repasó sus cincuenta años de pasión por la investigación.

El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de Torredembarra (Tarragonès) hoy, miércoles 26 de agosto, de 16:00 a 21:00 horas, y mañana, jueves 27 de agosto, de 9:00 a 21:00 horas. El entierro tendrá lugar este jueves 27 de agosto, a las 16:00 horas, también en el Tanatorio de Torredembarra.

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En el mismo comunicado, la Universitat Rovira i Virgili "lamenta profundamente su pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros y compañeras".