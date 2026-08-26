Movilidad
Un accidente con dos camiones en Mont-roig del Camp corta la autopista AP-7 en sentido Tarragona
Trànsit trabaja para retirar los vehículos accidentados de la calzada
Un choque entre dos camiones en la autopista AP-7 a la altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp) el pasado martes ha obligado a cortar los dos carriles de la autopista en dirección Tarragona este miércoles por la mañana. El corte se debe a la retirada de los vehículos implicados, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de sus redes sociales.
Fuentes del SCT han explicado que el accidente se produjo sobre las 17.35 horas del martes y uno de los camiones quedó fuera de la vía, mientras que otro quedó cruzado y la carga, de tomates, esparcida por la autopista. Inicialmente, el accidente provocó el corte de uno de los dos carriles en sentido norte y provocó varios kilómetros de retenciones.
Las mismas fuentes han explicado que mientras se llevan a cabo las tareas de limpieza y retirada de los camiones, se están realizando desvíos por la salida 281 hacia la A-7, así como hacia Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Suscríbete para seguir leyendo
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
- El incendio en Collserola obliga a desalojar a 35 vecinos de Torre Baró y a confinar dos barrios de Barcelona
- La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
- Las cámaras con IA de la AP7 y la A2 ya han detectado a más de 8.500 conductores usando el móvil
- Audiencias TV ayer | Jesús Cintora debuta en 'Mañaneros' con un buen liderazgo y Arús vuelve más flojo esta temporada
- Tres años después del violento asalto a María del Monte y su mujer, su sobrino Antonio Tejado comparece ante el juez
- El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche