Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio CollserolaBarcelonaDolly PartonRoda de BeràDrogasBarçaEclipse lunarCarl Thomas DeanT-MobilitatMeloni
instagramlinkedin

Movilidad

Un accidente con dos camiones en Mont-roig del Camp corta la autopista AP-7 en sentido Tarragona

Trànsit trabaja para retirar los vehículos accidentados de la calzada

Accidente entre dos camiones en Mont-roig del Camp (Tarragona)

Accidente entre dos camiones en Mont-roig del Camp (Tarragona) / SCT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un choque entre dos camiones en la autopista AP-7 a la altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp) el pasado martes ha obligado a cortar los dos carriles de la autopista en dirección Tarragona este miércoles por la mañana. El corte se debe a la retirada de los vehículos implicados, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de sus redes sociales.

Fuentes del SCT han explicado que el accidente se produjo sobre las 17.35 horas del martes y uno de los camiones quedó fuera de la vía, mientras que otro quedó cruzado y la carga, de tomates, esparcida por la autopista. Inicialmente, el accidente provocó el corte de uno de los dos carriles en sentido norte y provocó varios kilómetros de retenciones.

Noticias relacionadas

Las mismas fuentes han explicado que mientras se llevan a cabo las tareas de limpieza y retirada de los camiones, se están realizando desvíos por la salida 281 hacia la A-7, así como hacia Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  2. El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
  3. El incendio en Collserola obliga a desalojar a 35 vecinos de Torre Baró y a confinar dos barrios de Barcelona
  4. La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
  5. Las cámaras con IA de la AP7 y la A2 ya han detectado a más de 8.500 conductores usando el móvil
  6. Audiencias TV ayer | Jesús Cintora debuta en 'Mañaneros' con un buen liderazgo y Arús vuelve más flojo esta temporada
  7. Tres años después del violento asalto a María del Monte y su mujer, su sobrino Antonio Tejado comparece ante el juez
  8. El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche

Un accidente con dos camiones en Mont-roig del Camp corta la autopista AP-7 en sentido Tarragona

Un accidente con dos camiones en Mont-roig del Camp corta la autopista AP-7 en sentido Tarragona

Unas obras y la falta de acuerdo ponen en riesgo una tradicional feria de atracciones veraniega en Barcelona

Unas obras y la falta de acuerdo ponen en riesgo una tradicional feria de atracciones veraniega en Barcelona

El Gobierno prohibe a los ex altos cargos públicos trabajar para lobbies hasta dos años después de su cese

El Gobierno prohibe a los ex altos cargos públicos trabajar para lobbies hasta dos años después de su cese

Cafú, Roberto Carlos, Zanetti y Cambiasso muestran su apoyo a Infantino

Cafú, Roberto Carlos, Zanetti y Cambiasso muestran su apoyo a Infantino

Torres se desmarca de Robles y respalda a Marlaska: "No hubo comunicación de la llegada de decenas de miles de personas"

Torres se desmarca de Robles y respalda a Marlaska: "No hubo comunicación de la llegada de decenas de miles de personas"

Junts vuelve a registrar la ley para transferir a Catalunya las competencias en inmigración en plena crisis migratoria en Ceuta

Junts vuelve a registrar la ley para transferir a Catalunya las competencias en inmigración en plena crisis migratoria en Ceuta

Directo | Los bomberos estabilizan el incendio de Collserola y Barcelona investigará un posible origen "criminal"

Directo | Los bomberos estabilizan el incendio de Collserola y Barcelona investigará un posible origen "criminal"

Cómo cambian las leyes de asilo y de extranjería para adaptarse a Europa y afrontar la crisis de Ceuta

Cómo cambian las leyes de asilo y de extranjería para adaptarse a Europa y afrontar la crisis de Ceuta