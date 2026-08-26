Un accidente con dos camiones en Mont-roig del Camp corta la autopista AP-7 en sentido Tarragona

Un choque entre dos camiones en la autopista AP-7 a la altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp) el pasado martes ha obligado a cortar los dos carriles de la autopista en dirección Tarragona este miércoles por la mañana. El corte se debe a la retirada de los vehículos implicados, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de sus redes sociales.

Fuentes del SCT han explicado que el accidente se produjo sobre las 17.35 horas del martes y uno de los camiones quedó fuera de la vía, mientras que otro quedó cruzado y la carga, de tomates, esparcida por la autopista. Inicialmente, el accidente provocó el corte de uno de los dos carriles en sentido norte y provocó varios kilómetros de retenciones.

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Las mismas fuentes han explicado que mientras se llevan a cabo las tareas de limpieza y retirada de los camiones, se están realizando desvíos por la salida 281 hacia la A-7, así como hacia Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.