El Ayuntamiento de Tarragona reabre los parques municipales tras el temporal

Tras las intensas lluvias del lunes por la tarde, Tarragona ha reabierto este miércoles al mediodía los parques de la ciudad, después de haber sido inspeccionados por los servicios municipales y de haberse garantizado su buen estado y su seguridad. Hasta 25 equipos, según difunde el ayuntamiento de la ciudad, han trabajado desde la tarde del pasado lunes para retirar de la vía pública alrededor de 300 árboles y grandes ramas, y estas tareas continúan todavía en distintos puntos de la ciudad.

Otro de los servicios que ha recuperado la normalidad es el de la Empresa Municipal de Transports (EMT), que solo mantiene una incidencia en la línea 13, ya que todavía no puede circular desde Entrepins en dirección a Escorpí debido a la ocupación de la calzada por árboles y ramas caídas. Se espera que esta incidencia pueda resolverse a medida que la vía vuelva a permitir el paso de los autobuses en la zona.

En las labores para restablecer la normalidad en la ciudad tras las intensas lluvias del lunes por la tarde han participado cerca de 300 personas de diversos servicios municipales y de emergencias.

La Guardia Urbana ha movilizado aproximadamente 25 patrullas, además de 12 agentes de sala para atender las incidencias. También han colaborado 9 voluntarios de Protecció Civil. La Brigada Municipal ha desplegado tres equipos formados por tres operarios cada uno y cuatro parejas de jardineros, además del equipo de coordinación. Por parte de Ematsa han participado 14 personas y, en lo que respecta a los servicios de limpieza, los trabajos han movilizado a 128 personas.