Polémica en Tarragona por las goteras en el museo de elementos festivos tras el violento temporal

Las consecuencias de las intensas lluvias de este lunes por la tarde van más allá de árboles caídos, cortes en algunas calles y puentes inundados. La violencia con la que el temporal descargó en la ciudad también afectó uno de los espacios más visitados relacionados con la Festa Major de Santa Tecla como es la Casa de la Festa, donde se guardan y se exponen al público las figuras y los elementos del Seguici Popular, como los Gegants, los Nanos y el Bestiari. Lo cierto es que es un escenario recurrente los días de intensa lluvia, cuando la acumulación de agua se filtra en el interior del equipamiento.

La publicación de un vídeo en las redes sociales, el mismo lunes por la tarde, ha corrido como la pólvora en los chats y ha causado el revuelo de parte de la sociedad tarraconense, que tiene en la fiesta mayor un elemento de identidad. Algunas entidades culturales del Seguici Popular han mostrado sus quejar por las consecuencias que podría acarrear esto para las piezas, y lamentan el estado en el que se encuentra el equipamiento de la Casa de la Festa. El consistorio, por su parte, asegura que ninguna figura ha quedado dañada. Queda menos de un mes para que los elementos vuelvan a salir a las calles por Santa Tecla.

Situación habitual en caso de lluvia

Las imágenes difundidas inicialmente en Instagram, concretamente por el diputado tarraconense de Junts en el Parlament, Jordi Bertran, muestran una gran cantidad de goteras en la sala grande de la Casa de la Festa, así como varias figuras del Seguici tapadas con bolsas de basura. En otro vídeo, grabado más tarde, se ve como algunas piezas se tuvieron que desplazar para que no estuvieran justo debajo de la gotera. Muchas de las piezas tienen más de 30 años, como el Bou, el Lleó o l'Àliga de Tarragona, y algunas de ellas están fabricadas en fibra de vidrio. No es recomendable que este material ni las pinturas estén expuestas a la acción directa del agua y la humedad.

Es el caso del Drac de Sant Roc, que en el vídeo está protegido, en parte, con plásticos. La figura fecha de 1985, la más antigua del Bestiari que sale actualmente en el Seguici. Sin embargo, en la Casa de la Festa también se guardan los Gegants del Cós del Bou, originales de hace 201 años. Algunas entidades, como la Cucafera de Tarragona, así como numerosos componentes de los grupos de cultura popular, han compartido el vídeo de queja para denunciar la situación del equipamiento.

En los comentarios en las redes, varios usuarios tildan el estado de la Casa de la Festa de "vergonzoso" y critican que "solo hay dinero para eclipses, la ciudad está sucia y todo está con poco mantenimiento". Otro usuario se queja públicamente de que las goteras son un problema recurrente "y cuando hay aguaceros todo se estropea, desde el ayuntamiento no arreglan nada del edificio y cualquier día nos quedamos sin Seguici", mientras que otro perfil considera "una vergüenza que los elementos históricos como los de Tarragona estén en estas condiciones".

El mismo diputado Jordi Bertran, que también fue gestor del área de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, ha lamentado a este medio que "la Casa de la Festa necesita una impermeabilización total". "No puede ser que los últimos posicionamientos del Ayuntamiento hablen de una nueva museografía de contenidos cuando no tienen el continente bien resuelto", afirma Bertran, que asegura que le enviaron el vídeo. Su publicación en redes ya alcanza los 1.200 likes y más de 300 comentarios.

El consistorio: "Sin afectación"

A partir de un requerimiento de EL PERIÓDICO, desde el Ayuntamiento de Tarragona indican que el agua que se filtró en la Casa de la Festa no ha tenido consecuencias: "No ha habido daños, ni materiales ni estructurales. Ninguna figura se ha visto afectada". Señalan que las últimas acciones realizadas en el equipamiento han servido para evitar "cosas graves en episodios como el de ayer", a pesar de que reconocen que la lluvia de este lunes "superó cualquier previsión y toda la ciudad se vio afectada".

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Fuentes del consistorio remarcan que los últimos trabajos en la Casa de la Festa, realizados con posterioridad a los aguaceros de Santa Tecla de 2022 (cuando también se filtró agua), mejoraron el sistema de evacuación con la ampliación de los sumideros y conectores de la cubierta. El Ayuntamiento revela que este mismo martes se llevará a cabo una "limpieza excepcional" de la Casa, y que se abrirá posteriormente al público, recuperando la función de exposición que tiene.