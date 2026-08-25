Mueren dos mujeres sobre las que cayó un muro el sábado en Roda de Berà (Tarragona) por las lluvias

Dos mujeres, una madre y su hija de 18 años, que resultaron heridas en estado crítico el pasado sábado tras derrumbarse sobre ellas un muro en Roda de Berà (Tarragonès), durante el episodio de fuertes lluvias, han fallecido este martes.

Así lo ha confirmado el ayuntamiento de la localidad en una publicación en 'X' recogida por Europa Press, en la que ha trasladado su afecto y apoyo a la familia de las víctimas.

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El consistorio ha convocado un minuto de silencio la tarde de este martes, así como 2 días de luto.