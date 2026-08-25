Sucesos
En estado crítico las dos mujeres sobre las que cayó un muro el sábado en Roda de Berà (Tarragona) por las lluvias
El ayuntamiento de la localidad había difundido por error la noticia del fallecimiento de las dos personas
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Dos mujeres, una madre y su hija de 18 años, que resultaron heridas de gravedad el pasado sábado tras derrumbarse sobre ellas un muro en Roda de Berà (Tarragonès), durante el episodio de fuertes lluvias, siguen en estado crítico.
El ayuntamiento de la población tarraconense ha anunciado, erróneamente, que las dos personas habían fallecido este martes, tres días después del accidente, y había llegado a convocar dos días de luto oficial. A pesar de esto, este medio ha podido comprobar que las dos mujeres siguen en estado crítico en el hospital, donde permanecen conectadas a las máquinas.
El consistorio, a través de su cuenta oficial en Instagram, ha publicado un mensaje explicando la situación. Ha revelado que había recibido la información "directamente de familiares cercanos" indicando que la familia había decidido desconectar a las dos mujeres. Ha sido el Departament de Salut de la Generalitat quien ha desmentido la información y ha confirmado que ambas "continúan en vida, mantienen las constantes vitales y todavía no han sido desconectadas".
"Lamentamos profundamente la confusión y pedimos disculpas por la angustia y el dolor que esta información errónea haya podido generar", señala el ayuntamiento.
Según medios de comunicación local, madre e hija se encuentran en muerte cerebral, y el abuelo, que es quien está en contacto con el alcalde de Roda de Berà, habría revelado la intención de desconectar a las dos personas. Un hecho que, por el momento, no se ha producido.
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