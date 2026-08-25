El fuerte temporal deja en Tarragona calles inundadas, árboles caídos, cortes de trenes y afectación a cámpings

Tarragona ha superado las primeras horas tras la intensa tormenta con temporal que azotó este pasado lunes por la tarde el Camp y el Penedès. Más de 400 avisos atendidos por los Bombers dejan un rastro de árboles caídos, cortes en la red ferroviaria y algunas calles anegadas, pero sin ninguna consecuencia importante. A nivel humano, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a 30 personas relacionadas con las tormentas, 4 de ellas con traslado al hospital pero ninguna en estado grave.

Las lluvias dejaron 88 litros por metro cuadrado en tres horas en Vinyols i els Arcs (Baix Camp) y 77 litros por metro cuadrado en tres horas en Tarragona (34 litros en 30 minutos). Hasta la madrugada de este martes, el número 112 ha recibido 886 llamadas por los chubascos de este lunes. Alrededor del 70 % (630) procedían de la comarca del Tarragonès, de las cuales 456 se realizaron desde la ciudad de Tarragona. El Baix Camp fue la otra comarca con más llamadas (109). El 112 también registró avisos desde el Barcelonès (28), el Baix Penedès (23), el Segrià (19) y la Cerdanya (13), entre otras.

En cuanto a Rodalies, el servicio ha comenzado este martes con normalidad en la zona afectada por las lluvias. Este lunes por la tarde, la circulación de trenes quedó interrumpida entre Reus y Tarragona en la línea R14, entre Móra la Nova y Tarragona en la R15, entre Cambrils y Tarragona en la R16, y entre Salou-Port Aventura y Tarragona en la R17. Poco antes de las 22:00 horas, los trenes reanudaron la circulación por las vías de las líneas R14, R16 y RT1.

Movilidad y cámpings afectados en Tarragona

Las consecuencias menores en las ciudades y pueblos del Camp han sido varias. En Tarragona capital, que se llevó la peor parte del episodio del temporal, con fuertes rachas de viento e incluso granizo en algunos puntos, este martes el Ayuntamiento está evaluando las principales afectaciones. Los servicios municipales trabajan desde la pasada noche para restablecer la normalidad en las calles, retirar árboles y elementos caídos y limpiar la vía pública.

Una palmera tumbada en el barrio del Serrallo de Tarragona a causa del temporal. / Eloi Tost / ACN

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que "lo más importante es que, pese a la intensidad del temporal y las numerosas incidencias registradas, no tenemos que lamentar daños personales". Ha subrayado que "desde el primer momento, la prioridad del Ayuntamiento ha sido garantizar la seguridad de las personas, atender las incidencias y recuperar la normalidad lo antes posible". El consistorio activó por la tarde, con la llegada del frente de la tormenta, el plan de actuación municipal por tiempo violento en fase de alerta.

Se produjeron afectaciones en los cámpings de la ciudad, donde algunas familias tuvieron que ser realojadas temporalmente dentro de los mismos establecimientos. Entre las incidencias más destacadas, un árbol cayó sobre una tienda de campaña sin causar heridos, y el impacto de un rayo calcinó una palmera. En cuanto a movilidad, con varias calles de la Part Baixa y del Serrallo completamente anegadas, el consistorio impide el tráfico en algunas zonas así como de los autobuses urbanos de la EMT.

En este sentido, se vieron afectados pasos elevados sobre el río Francolí como el puente de la Petxina o el de acceso al Port de Tarragona, que quedaron inundados. Esta pasada madrugada se ha podido recuperar el puente del paseo de la Independència.

El servicio de buses urbanos registra, por ahora, incidencias menores: en las líneas L22 y L11, que no llegan a Torres Jordi ni en la última parada de Boscos; la L12 ni puede pasar por la calle Conca de Barberà dirección Tamarit; y la L13 no pasa por Entrepins dirección Escorpí. El consistorio indica que las afectaciones son provisionales y que se resolverán a medida que las vías de circulación permitan el paso de los autocares.

La consejera de Protecció Civil, Sonia Orts, ha destacado “la rapidez con la que se activaron y coordinaron todos los servicios ante un episodio meteorológico muy intenso y violento que afectó simultáneamente a distintos puntos de la ciudad”. Orts ha explicado que “desde el primer momento se hizo un seguimiento constante de las incidencias y se priorizaron aquellas actuaciones que podían representar un riesgo para las personas o afectar a la movilidad”.

Algunas de las consecuencias del temporal en la ciudad han dejado imágenes impactantes que se han compartido y comentado masivamente en las redes sociales. Es el caso, por ejemplo, de la masacre a centenares de palomas en el Port de Tarragona, a las que la tormenta las pilló desprevenidas y que quedaron esparcidas por la carretera; o el estado en el que quedó la instalación de paraguas de colores para crear sombra colocada en la Rambla Nova por el Tour, completamente destrozada.

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Sin embargo, las goteras de la Casa de la Festa, donde se guardan y exponen los elementos festivos de la ciudad, como el Bestiari, los Gegants y los Nanos, han levantado una oleada de críticas al gobierno municipal por la supuesta desprotección del patrimonio festivo local.