Las imágenes más impactantes
"¡Qué barbaridad!": Las reacciones y los vídeos virales del temporal de viento y granizo que ha inundado el Camp de Tarragona
Motos arrastradas calle abajo, destrozos en un centro comercial o una insólita imagen del campo del Nàstic totalmente anegado son algunos de los instantes que dejó la intensa tormenta
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Este lunes por la tarde un fuerte temporal afectó de lleno el Camp de Tarragona con una intensa tormenta acompañada de granizo y rachas de viento, que han dejado inundaciones en varios puntos de la geografía, árboles caídos y múltiples salidas de emergencia de los Bomberos.
Por suerte no se han tenido que lamentar heridos de gravedad ni consecuencias importantes, pero numerosos usuarios de las redes sociales, sorprendidos por la virulencia del fenómeno, compartieron imágenes y videos de la situación en las calles, las playas y desde sus viviendas. A continuación hay una selección de los más impactantes de Tarragona, dónde el temporal golpeó con mayor dureza, pero también Cambrils, Salou, Torredembarra y PortAventura.
Motos arrastradas calle Apodaca abajo, numerosos vehículos dañados por la fuerza del granizo o destrozos en el centro comercial Park Central son algunos de los instantes que dejó el paso de la tormenta por el Camp de Tarragona, incluyendo una insólita imagen del campo del Nàstic totalmente anegado.
Así como imágenes de otras poblaciones, como el barrio de Vilafortuny de Cambrils (Baix Camp), en la que el temporal también dejó calles inundadas. Usuarios de Salou, Torredembarra (Tarragonès) o clientes de PortAventura también compartieron vídeos del episodio.
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