Tarragona estrena nuevos vehículos de la limpieza pública con el alcalde al volante

Nuevo paso más cerca para que la ciudad de Tarragona pueda aplicar por completo el contrato de la basura y de limpieza pública, nueve meses después de su entrada en vigor. Este viernes se ha ampliado la flota de maquinaria nueva con la que la empresa contratista, Urbaser, presta el servicio: 30 vehículos más, 18 de los cuales con agua, ya refuerzan el servicio municipal. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presentado la nueva flota y ha aprovechado para probarla, en primera persona, en el mismo almacén.

Las instalaciones de Urbaser en el polígono industrial Francolí de Tarragona han servido este viernes para poner en marcha la segunda gran ampliación de la flota de vehículos de limpieza de la ciudad, después de la primera estrena, en mayo. Viñuales señala que, con la nueva maquinaria, se alcanzan "tres cuartas partes" de lo que prevé el contrato que se puso en marcha a finales del año pasado, siendo el más caro de la historia del consistorio, con 234 millones de euros, y poniendo punto final a más de dos décadas bajo el anterior contrato, prorrogado en sucesivas ocasiones.

"Hoy no solo presentamos los nuevos vehículos, también explicamos qué queremos con ello: más capacidad de limpiar la calle con agua, que era una larga demanda; más frecuencias y especialización; en definitiva, más limpieza pública", ha dicho Viñuales ante los nuevos aparatos. "La limpieza continúa siendo una de las máximas preocupaciones. Tenemos derecho a exigir una ciudad limpia, un servicio a la altura de Tarragona", ha señalado el alcalde, que ha asegurado: "Y por eso no diremos que con esto lo tenemos todo solucionado, pero estamos más cerca".

La nueva maquinaria

Los nuevos equipos reforzarán el barrido, el fregado, el baldeo, las limpiezas especializadas, el servicio ‘Pam a Pam’ y la inspección del servicio. Durante este mes de agosto ya se han incorporado seis vehículos: dos eléctricos tipo baúl, dos fregadoras autopropulsadas, un vehículo eléctrico con plataforma y una máquina retroexcavadora destinada a labores de limpieza y mantenimiento.

Próximamente, se incorporarán 24 vehículos más, entre los que destacan siete barredoras duales, que combinarán el barrido mecánico con el trabajo manual de los operarios. Estas máquinas permitirán llegar a puntos donde la maquinaria no puede actuar por sí sola y prestarán servicio en distintas zonas de Tarragona, polígonos comerciales e industriales y mercadillos municipales. Así lo ha explicado la concejal de Limpieza, Sonia Orts, que ha asegurado que "la limpieza de una ciudad como Tarragona requiere constancia, recursos y capacidad de adaptación", y que las nuevas incorporaciones permitirán tener "un parque móvil más eficiente y especializado y con menor impacto ambiental".

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Durante el acto de presentación, en el mismo almacén al aire libre en el que Urbaser guarda su maquinaria, el alcalde ha querido probar el funcionamiento de uno de los vehículos, una fregadora, previa demostración de dos de los trabajadores y con las indicaciones del responsable del servicio. Viñuales señala a "finales de año" para tener toda la flota municipal renovada por completo.