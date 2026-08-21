Rescatados dos adultos y un bebé de una embarcación averiada frente la costa de Tarragona

El pasado lunes, 17 de agosto, la Guardia Civil rescató a tres personas, entre las cuales un bebé, de una embarcación averiada y a la deriva que se encontraba a poca distancia del puerto de Sant Jordi d'Alfama, en el término municipal de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). La embarcación fue remolcada a un puerto cercano y los ocupantes pudieron salir ilesos del suceso.

Según explica el cuerpo policial en un comunicado este viernes, el Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia Civil de Tarragona recibió un aviso de Salvamento Marítimo de una llamada de auxilio de una embarcación de recreo. El SMP, que se encontraba realizando labores de protección y vigilancia de costas en el entorno marítimo de la demarcación, se dirigió de forma inmediata a las coordenadas proporcionadas, poco después de las 13:00 horas del pasado lunes.

A media milla de la bocana del Port Marina Sant Jordi, en la urbanización de Sant Jordi d'Alfama, se encontraba una embarcación recreativa a motor de cinco metros de eslora que estaba "sin gobierno" debido a una avería en el motor, según informó el patrón del barco. La Guardia Civil señala que una situación así "puede ser peligrosa con mala mar o cerca de la costa, cómo era el caso, por el riesgo de colisión contra la escollera".

Cabe señalar que el lugar donde quedó varada la embarcación corresponde a un tramo de costa caracterizado por la abundante presencia de afloramientos rocosos, lo que dificulta especialmente la navegación. Estas condiciones añadían un riesgo considerable tanto para la embarcación como para sus ocupantes.

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En el interior de la embarcación se encontraban tres personas, dos adultos (un hombre y una mujer) y un bebé de un año y medio, todas de nacionalidad española. Inmediatamente, se procedió al trasbordo de la mujer y al bebé a la embarcación de la Guardia Civil, tras lo cual los agentes actuantes realizaron las maniobras de remolque necesarias para trasladar la embarcación auxiliada hasta el puerto de l’Ametlla de Mar, donde quedó amarrada. Finalmente, todos los ocupantes resultaron ilesos del incidente.