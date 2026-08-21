El Ayuntamiento de Tarragona activa el plan municipal en fase de alerta por riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Tarragona, a través de la regiduría de Protecció Civil, ha activado en fase de alerta el plan de actuación municipal por riesgo de inundaciones, de acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat), ha informado el consistorio en un comunicado este viernes.

El plan se ha activado ante las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que prevé una probabilidad de lluvia superior a los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos y a los 60 litros por metro cuadrado en 3 horas en las comarcas del Camp de Tarragona, chubascos que podrían ir acompañados de tormenta, de granizo y de fuertes rachas de viento.

La parte más significativa del episodio de lluvia se prevé a última hora de este viernes, 21 de agosto, y durante la madrugada del sábado 22.

Las recomendaciones

Ante esta situación, el consistorio recuerda que es necesario adoptar medidas para garantizar la seguridad en todo momento y no acceder a espacios abiertos o inestables:

Si estáis en casa

Antes de que lleguen las lluvias, revisad el estado de los tejados, bajantes y desagües, especialmente los de patios y terrazas, para asegurar que el agua pueda circular correctamente.

Informaos de la previsión meteorológica y del estado de la red viaria para anticipar posibles incidencias.

Protegeos. Si entra agua en casa, no bajéis a zonas inundables como sótanos o garajes. Subid a las plantas superiores y permaneced allí hasta que termine el episodio.

Si estáis en el exterior

No crucéis ramblas, torrentes, pasos subterráneos ni zonas inundables, ni a pie ni en vehículo.

Si estáis en una zona urbanizada, buscad refugio dentro de un edificio seguro y cerrad bien puertas y ventanas.

Pueden producirse inundaciones por el mal estado del mar y el fuerte oleaje, que puede afectar violentamente al litoral. Aunque no haya indicios de peligro, sed prudentes: el temporal marítimo puede hacer que una ola os arrastre.

No accedáis a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompan con fuerza. Respetad los cierres de acceso a estas zonas: están ahí por vuestra seguridad.

Si tenéis que conducir

Consultad la previsión del tiempo y el estado de las carreteras. Si se anuncian lluvias intensas, evitad desplazaros.

Si es imprescindible moveros, circulad con mucha precaución, ya que podéis encontrar obstáculos o acumulaciones de agua en la vía.

No crucéis con el vehículo ramblas, torrentes, pasos subterráneos ni ninguna zona inundable. Los coches pueden flotar con muy poca altura de agua y ser arrastrados con facilidad.

Priorizad las rutas principales y las autopistas, reducid la velocidad y mantened la distancia de seguridad.

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