Salou recuperará el 6 de septiembre los actos de las Nits Daurades 2026 suspendidos por la alerta roja del Inuncat

Salou recuperará el próximo domingo 6 de septiembre los actos de clausura de las Nits Daurades 2026, que tuvieron que ser suspendidos el pasado 15 de agosto debido a la alerta roja del INUNCAT activada por la Generalitat de Catalunya. La reprogramación incluye la mayoría de los actos tradicionales de la festividad, para los cuales todavía no se ha revelado el horario definitivo.

La suspensión se decidió siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad establecidos ante la situación meteorológica adversa y con la prioridad de garantizar la seguridad de la ciudadanía, de los participantes y de los numerosos visitantes que se encontraban esos días en Salou.

La jornada comenzará a las 20:00 horas con la misa solemne en la iglesia de Santa María del Mar. Posteriormente, tendrá lugar la tradicional procesión de la Virgen, uno de los actos más arraigados de las Nits Daurades y especialmente vinculado a la historia marinera de Salou. La celebración continuará con el recorrido marítimo de la imagen de la Virgen, en una de las estampas más singulares y emotivas de la Fiesta de Verano. La jornada culminará con el castillo de fuegos artificiales, que volverá a iluminar el litoral de Salou y servirá como punto final simbólico de las Nits Daurades 2026.

El Ayuntamiento de Salou informará próximamente, a través de sus canales oficiales, de los horarios definitivos, el recorrido de la procesión y las indicaciones de movilidad y seguridad previstas para la jornada del 6 de septiembre.

Granados: "Estos actos debían recuperarse"

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha agradecido la comprensión de la ciudadanía y ha subrayado que "la decisión de suspender los actos del 15 de agosto fue una decisión responsable, adoptada ante una alerta roja del INUNCAT y siguiendo en todo momento las indicaciones y los protocolos de la Generalitat. Ante una situación meteorológica tan adversa, la vida de las personas y su integridad física debe estar por encima de cualquier otra consideración"

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Granados ha añadido que "desde el primer momento tuvimos claro que, siempre que fuera posible, estos actos debían recuperarse. La procesión de la Virgen, el recorrido marítimo y el castillo de fuegos forman parte de las tradiciones más queridas y arraigadas de Salou, y muchas personas esperaban poder vivir esta celebración". El alcalde ha señalado que "el 6 de septiembre nos permitirá reencontrarnos con una jornada muy especial para la ciudad y poner el broche final que merecen las Nits Daurades 2026, combinando tradición, sentimiento, identidad marinera y convivencia".