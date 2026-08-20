Reus amplía cinco líneas de bus para mejorar el servicio a los institutos en el nuevo curso

El Ayuntamiento de Reus, a través de Reus Transport, ha renovado por completo el servicio “Al insti en bus” y ha presentado cinco líneas específicas con nuevos recorridos y horarios: cuatro para la entrada a los institutos (las líneas 40, 41, 42 y 43, una más que hasta ahora) y una a primera hora de la tarde, para la salida de los centros, la línea 44. Esta es una de las mejoras más significativas derivadas de la ampliación de la flota con cuatro autobuses híbridos que entrarán en servicio en septiembre.

Con el inicio del curso, el martes 8 de septiembre, será más fácil ir al instituto en autobús. Los nuevos itinerarios son más adecuados, reducen los tiempos de espera y permitirán aumentar la capacidad al disponer de cuatro autobuses exclusivos cada mañana de los días laborables para absorber la demanda. Hasta el curso pasado, el servicio se prestaba únicamente con tres vehículos.

La presidenta de Reus Transport, Marina Berasategui, ha destacado el esfuerzo realizado para diseñar el nuevo sistema y ha afirmado: "Este curso, desplazarse a los institutos en transporte público será la opción más rápida y eficiente para los más de 8.400 alumnos de Secundaria de la ciudad. Las nuevas líneas incrementan la capacidad, se adaptan a los horarios de los institutos y reorganizan por completo los recorridos para ofrecer un servicio mucho más eficiente".

Recorridos más cortos y un servicio más ordenado

Para facilitar el uso del transporte público, el nuevo servicio incorpora líneas más sencillas y organizadas. Los recorridos siguen ahora una lógica territorial más clara, lo que facilitará especialmente los desplazamientos de los alumnos que empiezan la Educación Secundaria y comienzan a moverse de forma autónoma por la ciudad. Se han diseñado trayectos más directos para evitar recorridos excesivamente largos. Tanto los desplazamientos de ida como de vuelta serán más rápidos y eficientes, reforzando la mejora del servicio que se estrenará el 8 de septiembre.

Berasategui ha añadido: "Esta mejora no sería posible si no nos hubiéramos adelantado. Hace meses previmos ampliar la flota un 25 % con cuatro autobuses híbridos para hacer frente al crecimiento sostenido de la demanda". Estos se estrenarán con el inicio del curso en las nuevas líneas 'Al insti en bus', aunque los se presentarán oficialmente el 3 de septiembre por la tarde.

Nuevos criterios para diseñar las líneas

Reus Transport ha realizado durante meses un estudio en colaboración con los centros de educación secundaria de la ciudad para conocer cómo y desde dónde se desplazan los alumnos, con el objetivo de planificar los recorridos de forma más coherente con los flujos reales de movilidad escolar. El resultado son cuatro líneas renovadas por la mañana: dos orientadas hacia los institutos del norte y dos hacia los del sur, además de una quinta línea en horario de tarde para facilitar el regreso a casa.

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Los horarios también se han adaptado a la realidad de cada centro, dando respuesta tanto a los institutos que comienzan las clases a las 8:00 horas como a los que lo hacen a las 8:30 horas, ajustando la llegada de los autobuses al horario específico de cada uno y evitando un único modelo para todos.