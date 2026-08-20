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Prohibido el baño en la mayoría de playas de Tarragona por fuerte oleaje

Protecció Civil recuerda que con bandera roja está prohibido bañarse por el peligro de las olas y las fuertes corrientes

Imagen de archivo de una bandera roja.

Imagen de archivo de una bandera roja. / Elvira Urquijo A.

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Tarragona
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El baño en la mayoría de playas de la ciudad de Tarragona está prohibido este jueves por fuerte oleaje y mal estado del mar, según informa Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

En las playas de Tarragona ondean banderas rojas está mañana en las playas del Miracle, Arrabassada, Llarga (3), Capellans, Cossis, Savinosa, Waikiki y Calabecs.

Protecció Civil recuerda que con bandera roja está prohibido el baño por el peligro que suponen para la integridad de las personas las olas, las corrientes fuertes o el estado agitado del mar.

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En toda la Costa Daurada, desde Tarragona y el Penedès hasta la desembocadura del Ebro, hay registradas este jueves 13 banderas rojas de prohibido bañarse, y en 44 playas más hay la bandera amarilla. Solo en 8 playas está permitido el baño con normalidad, según indican datos de la Generalitat de Catalunya.

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