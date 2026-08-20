Cierran varias piscinas de Caribe Aquatic Park en PortAventura por la presencia de excrementos en el agua

Como ya ocurrió el pasado verano, y se ha vuelto a replicar este 2026 en algunas piscinas, el conocido como 'reto marrón' vuelve a estar de actualidad. El desafío, que consiste en defecar en una piscina, especialmente cuando se trata de una instalación abierta al público, también ha llegado a PortAventura, que no se ha quedado al margen de este fenómeno.

Este pasado martes, tal como avanzó el Diari Més y ha confirmado EL PERIÓDICO con fuentes de PortAventura World, varias piscinas de Caribe Aquatic Park, el recinto acuático del parque de ocio de Vila-seca y Salou, tuvieron que cerrar al público por este reto. Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde, cuando el personal y los socorristas del centro detectaron excrementos humanos en el agua de algunas piscinas y obligaron a los visitantes a evacuarse.

Preguntados por este medio, desde el parque señalan que en estos casos se aplican "de forma rigurosa todos los protocolos sanitarios establecidos por la normativa vigente y la Agència de Salut Pública de Catalunya".

En especial, "ante la cualquier caso de detección y presencia de heces, vómitos u otros residuos orgánicos visibles en el agua, actuamos de acuerdo con lo previsto en el Real decreto 742/2013, por el cual se establecen los criterios tecnicosanitarios aplicables a las piscinas de uso público". Estos consisten en "cerrar el baño de forma inmediata hasta que se normaliza la situación después de aplicar el protocolo correspondiente".

"La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra máxima prioridad, y nuestro equipo está formado y preparado para gestionar este tipo de situaciones con la máxima diligencia y eficacia", han asegurado las mismas fuentes.

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Algunos usuarios se quejaron públicamente en las redes sociales de la situación. En este vídeo del usuario @aventurasconlauydavid, se indica que las dos piscinas de Caribe Aquatic Park se vieron afectadas por "el reto del verano", tanto la infantil como la de adultos.