El 21 de septiembre
Los capitanes del Nàstic Genuine, Álvaro Cano y Rubén Almazán, serán los pregoneros de Santa Tecla 2026 en Tarragona
El alcalde Viñuales valora que el pregón servirá para "visibilizar los valores de la igualdad y la solidaridad"
Álvaro Cano Martín y Rubén Almazán Estepa, los capitanes del equipo Nàstic Genuine, serán este año los Pregoneros de las fiestas de Santa Tecla.
Nacidos en Tarragona en 1985, Álvaro y Rubén son, desde sus inicios, amigos inseparables y seguidores del Nàstic de toda la vida. En 2016, su ilusión y su ejemplo fueron la chispa que inspiró la creación de LALIGA GENUINE Moeve, la competición de fútbol que hoy reúne a miles de jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual de todo el país.
Desde sus inicios, son los capitanes del equipo Genuine del Gimnàstic de Tarragona y han llevado el nombre de la ciudad por medio mundo, siempre con el máximo orgullo de representar a Tarragona.
Este año serán los encargados de protagonizar uno de los momentos más especiales y emocionantes de la Fiesta Mayor tarraconense: el Pregón. El acto se celebra cada año el 21 de septiembre por la tarde, dentro de las fiestas de Santa Tecla, y suele estar pronunciado por una o varias personas vinculadas a la ciudad y con proyección nacional e internacional, que invitan a la ciudadanía a participar en las fiestas.
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expresado su emoción por el honor que se concede tanto a Álvaro como a Rubén, y ha afirmado que "nuestras fiestas siguen avanzando en materia de inclusión. El pregón de este año servirá para visibilizar los valores de la igualdad y la solidaridad entre todos los ciudadanos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya activa avisos por lluvias torrenciales y tormentas ante la llegada de un frente que traerá un cambio de tiempo
- Atresmedia reorganiza sus platós, con nuevos decorados y mudanza para 'La ruleta Espejo Público', Sonsoles, 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde
- Alex Tensso, camionero: 'Así paso la noche cuando no he hecho los deberes y no he parado a tiempo
- El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
- Una agente de la Policía Nacional destinada en Catalunya logra un campeonato del mundo de kárate
- El Barça gana un tórrido Gamper que acaba a guantazos en la grada