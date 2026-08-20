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El 21 de septiembre

Los capitanes del Nàstic Genuine, Álvaro Cano y Rubén Almazán, serán los pregoneros de Santa Tecla 2026 en Tarragona

El alcalde Viñuales valora que el pregón servirá para "visibilizar los valores de la igualdad y la solidaridad"

Los capitanes del Nàstic Genuine de Tarragona, Álvaro Cano y Rubén Almazán

Los capitanes del Nàstic Genuine de Tarragona, Álvaro Cano y Rubén Almazán / Ram Giner / Ajuntament de Tarragona

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Jan Magarolas

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Álvaro Cano Martín y Rubén Almazán Estepa, los capitanes del equipo Nàstic Genuine, serán este año los Pregoneros de las fiestas de Santa Tecla.

Nacidos en Tarragona en 1985, Álvaro y Rubén son, desde sus inicios, amigos inseparables y seguidores del Nàstic de toda la vida. En 2016, su ilusión y su ejemplo fueron la chispa que inspiró la creación de LALIGA GENUINE Moeve, la competición de fútbol que hoy reúne a miles de jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual de todo el país.

Desde sus inicios, son los capitanes del equipo Genuine del Gimnàstic de Tarragona y han llevado el nombre de la ciudad por medio mundo, siempre con el máximo orgullo de representar a Tarragona.

Este año serán los encargados de protagonizar uno de los momentos más especiales y emocionantes de la Fiesta Mayor tarraconense: el Pregón. El acto se celebra cada año el 21 de septiembre por la tarde, dentro de las fiestas de Santa Tecla, y suele estar pronunciado por una o varias personas vinculadas a la ciudad y con proyección nacional e internacional, que invitan a la ciudadanía a participar en las fiestas.

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El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expresado su emoción por el honor que se concede tanto a Álvaro como a Rubén, y ha afirmado que "nuestras fiestas siguen avanzando en materia de inclusión. El pregón de este año servirá para visibilizar los valores de la igualdad y la solidaridad entre todos los ciudadanos".

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