Traca final de las Fiestas de Sant Magí 2026 en Tarragona, con la Arribada de l'Aigua, las verbenas y la diada castellera

La ciudad de Tarragona encara este martes los dos días finales de la fiesta mayor pequeña de Sant Magí, con una gran cantidad de actos tradicionales y multitudinarios. Antes de la habitual professó de Sant Magí, que tendrá lugar el miércoles a partir de las 19:00 horas, por las calles de la Part Alta, el programa cuenta con citas importantes como l'Arribada de l'Aigua, las revetlles musicales de la noche anterior o la multitudinaria diada castellera en la plaça de les Cols.

La tradición singular del Camí de l'Aigua

La presencia de l'aigua por las fiestas de Sant Magí, aprovechando el calor de agosto, es uno de los elementos más singulares y tradicionales de la fiesta mayor pequeña de Tarragona. En particular, el Camí de l'Aigua que protagonizan los Portants, durante dos días, es uno de los actos más esperados de estas jornadas. Como manda la tradición, este 17 de agosto por la mañana decenas de tarraconenses se pusieron en marcha desde el Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, en el término de Pontils (Conca de Barberà), para transportar simbólicamente, con carros, caballos y grallers, el agua milagrosa del patrón de la ciudad.

Entre el 17 y este martes, 18 de agosto, los Portants recorren 70 kilómetros y varios pueblos de la Conca de Barberà, l'Alt Camp y el Tarragonès, en alguno de los cuales pasan la noche, para hacer llegar el agua a Tarragona. Estos pueblos son: Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, Santes Creus y Bràfim, el primer día; y Nulles, l'Argilaga y els Pallaresos, el segundo día.

L'Arribada de l'Aigua, el día 18 de agosto por la tarde, es uno de los acontecimientos centrales de la fiesta mayor, y el más esperado por los más pequeños. La comitiva de Portants entra en la ciudad por la carretera del Pont d'Armentera y Santes Creus, la calle Rovira i Virgili, la Rambla Nova, la calle Sant Agustí y finalmente llega a la plaça de la Font. Allí la esperan los gegants y nanos, junto a miles de tarraconenses. Este 2026, está previsto que la llegada del agua delante del Ayuntamiento sea a las 19:00 horas.

A continuación, los Portants de l'Aigua, con los carros y caballos, y acompañados por el Seguici de Sant Magí, subirán por las calles de la Part Alta hasta el Portal del Carro, donde se encuentra la ermita de Sant Magí. Allí les estarán esperando las cuatro colles castelleres de Tarragona para hacer cuatro pilars.

La misma noche del 18 de agosto, y con los cuatro elementos populares (el Càntir, el Carro, la Síndria y la Petxina Pelegrina), la revetlla de Sant Magí tiene preparadas tres revetlles para todos los públicos. Comenzará a las 21 h en la plaça del Rei con una revetlla familiar pensada para los más pequeños. La fiesta continuará a las 23.30 h con la Revetlla Il·luminada de Sant Magí en la misma plaza, con la compañía d’Espectacles Pa Sucat y el Dj de la Llum. A la misma hora, la plaça de la Font acogerá otra propuesta musical, la Revetlla de Sant Magí, con las actuaciones de Tàrraco Surfers y Las Locas del Panda.

La plaça de les Cols, el marco casteller incomparable

El miércoles 19 de agosto a las 12:00 horas del mediodía, día de Sant Magí, tendrá lugar el acto más multitudinario de las fiestas, la diada castellera, con la participación de las cuatro colles tarragonines: los Xiquets de Tarragona, la Colla Jove, los Xiquets del Serrallo y la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Este año las ambiciones castelleres volverán a ser de máxima dificultad, en una plaça de les Cols donde solo pueden actuar las colles tarragonines.

La plaça de les Cols, oficialmente plaça de Santiago Rusiñol, es una de las más especiales del mundo 'casteller', porque tiene documentada una larga historia con grandes 'castells' de la Primera Època d'Or. El marco de la calle Major y de la Catedral de Tarragona, además, la convierten en un lugar incomparable, donde las colles de la ciudad querrán mostrar sus mayores 'castells'.

La Colla Jove de Tarragona llega a la cita con la gamma extra ya descargada, por lo que la intención será repetirla y ampliarla: tienen en cartera grandes 'castells' como el 2 de 9 amb folre i manilles o el 5 de 9 amb folre, un castell que no se ve completar por Sant Magí desde 2019, así como la gamma básica de 9.

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Precisamente este será el objetivo de los Xiquets de Tarragona, con el 4 de 9 amb folre ya descargado en dos ocasiones este año y con posibilidades de sacar del armario el 3 de 9 amb folre, para completar una posible tripleta màgica. A su lado, los de Sant Pere i Sant Pau y los del Serrallo también aspiran a realizar las mejores actuaciones de su historia, con el estreno del 5 de 8 y de la primera clàssica de 8 (3 de 8, 4 de 8 y 2 de 7), respectivamente.