El renovado Museu Arqueològic de Tarragona prepara su reapertura este diciembre tras ocho años de obras

El Museu Arqueològic de Tarragona reabrirá sus puertas en su sede principal alrededor de Navidad, después de ocho años cerrado por las obras de rehabilitación. A finales de junio, el equipamiento puso fin a su etapa en el Tinglado 4 del Port de Tarragona y ahora se trabaja en el traslado de las piezas, que han sido restauradas, y en la puesta a punto de la nueva museografía.

Según ha explicado la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, en una entrevista con la ACN, el nuevo espacio contará con una museografía propia de un equipamiento "del siglo XXI", que permitirá conocer "mucho mejor" todo el patrimonio y el pasado romano de Tarraco y del conjunto del país. "Creo que Catalnya merece tener este museo y Tarragona merece tener este museo», ha afirmado Hernández.

Está previsto que el nuevo museo exhiba un millar de piezas, seleccionadas de las 54.000 que forman parte de la colección del MNAT y que actualmente se encuentran en los almacenes. Para la consellera de Cultura, se trata de un museo con una colección "muy importante" y con hallazgos de "primerísimo nivel". "Uno de los trabajos que se ha realizado, y que quiero poner en valor, es la restauración de estas grandes piezas, que podremos ver en todo su esplendor", ha destacado.

Las piezas no se mostrarán simplemente sobre una peana, de manera que solo los expertos y conocedores de la arqueología o la historia puedan comprenderlas. Estarán acompañadas de recursos que permitirán hacerlas más comprensibles y contextualizarlas para los visitantes. "Estamos trabajando para hacer en Tarragona un museo de primer orden que apele y que interpele a todo el mundo", ha explicado.

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En este sentido, Sònia Hernández ha querido reivindicar el proyecto 'Els ulls de la història', una propuesta inmersiva sobre el patrimonio catalán impulsada por el Departament de Cultura para acercar la historia en primera persona a los equipamientos culturales. Así, por ejemplo, se busca reinterpretar la museografía a través de la mirada de personas concretas, "voces subalternas", según la titular del Departament, como mujeres o niños que protagonizaron un determinado momento histórico, que sean quienes expliquen la historia, siempre con criterios basados en la investigación.