Un hombre resulta herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Tarragona)
El accidente de parapente ocurrió el pasado sábado y requirió la intervención de Bombers y el SEM
Cinco heridos, entre ellos un menor crítico, en un accidente en la AP-7 en Arboç
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Un hombre resultó herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Baix Camp), este pasado sábado, 15 de agosto. El aparato cayó a unos treinta metros de la zona de despegue, junto a la carretera TV-7092, y uno de los dos ocupantes ha sufrido un fuerte golpe en la cadera.
Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las tres y media de la tarde y pudieron concluir el rescate poco después de las cinco. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó una ambulancia y un helicóptero medicalizado.
El hombre accidentado fue trasladado al Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
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