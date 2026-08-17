Un hombre resulta herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Tarragona)

Un hombre resultó herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Baix Camp), este pasado sábado, 15 de agosto. El aparato cayó a unos treinta metros de la zona de despegue, junto a la carretera TV-7092, y uno de los dos ocupantes ha sufrido un fuerte golpe en la cadera.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las tres y media de la tarde y pudieron concluir el rescate poco después de las cinco. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

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El hombre accidentado fue trasladado al Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.