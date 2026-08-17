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Un hombre resulta herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Tarragona)

El accidente de parapente ocurrió el pasado sábado y requirió la intervención de Bombers y el SEM

Cinco heridos, entre ellos un menor crítico, en un accidente en la AP-7 en Arboç

Acción de rescate de una persona que hacía parapente en Arbolí (Baix Camp).

Acción de rescate de una persona que hacía parapente en Arbolí (Baix Camp). / Bomberos

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Un hombre resultó herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Baix Camp), este pasado sábado, 15 de agosto. El aparato cayó a unos treinta metros de la zona de despegue, junto a la carretera TV-7092, y uno de los dos ocupantes ha sufrido un fuerte golpe en la cadera.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las tres y media de la tarde y pudieron concluir el rescate poco después de las cinco. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

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El hombre accidentado fue trasladado al Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

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