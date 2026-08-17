Subvenciones
La Diputació de Tarragona destina 600.000 euros a proyectos de investigación e innovación
La convocatoria financiará proyectos científicos, tecnológicos y sociales con impacto en la demarcación
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La Diputació de Tarragona ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a centros de investigación con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo del Camp de Tarragona, las Terres de l’Ebre y el Baix Penedès. La iniciativa cuenta con una dotación de 600.000 euros.
Los proyectos subvencionados deberán estar orientados a la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos o al impulso de nuevas iniciativas productivas y sociales que tengan un impacto en el territorio.
A la hora de evaluar las solicitudes, la Diputació tendrá en cuenta diversos criterios, entre ellos el alcance territorial de cada actuación, la colaboración con otros agentes del territorio, como entidades de investigación, agentes socioeconómicos y administraciones locales, y el grado de definición del proyecto. También se valorarán los reconocimientos de carácter científico que haya recibido la entidad solicitante.
Con esta convocatoria, la Diputació de Tarragona quiere reforzar el papel de la investigación y la innovación como motores del desarrollo económico y social del territorio.
Las entidades interesadas ya pueden consultar las bases de la convocatoria y presentar sus solicitudes a través de la Guía de Servicios de la Diputació de Tarragona. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre.
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