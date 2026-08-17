Dos detenidos en L'Aldea (Tarragona) con más de 600 camisetas deportivas presuntamente falsificadas

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en l'Aldea (Baix Ebre), el pasado 10 de agosto, a dos hombres, de 34 y 49 años, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. Los individuos fueron interceptados cuando transportaban en un vehículo siete sacos con 646 camisetas deportivas presuntamente falsificadas en la población de la provincia de Tarragona.

En esta demarcación, especialmente en poblaciones turísticas como Salou y Cambils, el fenomeno del 'top manta' de productos falsificados es ha generado un problema de convivencia en espacios públicos e incluso debates entre ayuntamientos.

En un comunicado este lunes, los Mossos han explicado que los hechos se produjeron durante un control en la AP-7, cuando los agentes seleccionaron para su comprobación un vehículo ocupado por dos personas con una carga aparentemente considerable en la parte posterior. Los Mossos inspeccionaron un vehículo, que tenía los cristales traseros tintados.

Una vez identificados a los ocupantes, los agentes inspeccionaron el vehículo, donde localizaron "siete sacos de grandes dimensiones que contenían numerosas piezas de ropa, principalmente camisetas de fútbol".

Tras una inspección visual del material, los agentes observaron que las piezas presentaban indicios de falsificación, ya que reproducían logotipos, distintivos y otras características propias de productos originales sin que los ocupantes del vehículo pudieran acreditar la procedencia y la autenticidad.

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Ante los indicios, los Mossos detuvieron como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial a los dos hombres, que quedaron en libertad después de declarar a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial.