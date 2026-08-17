Seguridad portuaria
El Port de Tarragona invierte unos 750.000 euros en mejorar la red contra los incendios
La obra prevé la instalación de nuevas redes eléctricas, de telecomunicaciones y de agua potable
El Port de Tarragona invertirá unos 750.000 euros para reforzar la seguridad del recinto portuario con mejoras en la red contra los incendios. Se creará un nuevo paso de suministros que unirá las redes de agua contra los incendios ubicadas en los dos lados del río Francolí, según ha informado este lunes la infraestructura en un comunicado.
La obra, que ejecutará la empresa 'Cobra Instalaciones y Servicios' en un plazo de 5 meses desde el inicio de los trabajos, permitirá que todos los espacios del recinto portuario dispongan de una estación de bombeo principal y otra alternativa, que prestará servicio al sistema en el caso de que la principal experimente una incidencia.
Los trabajos incluirán el paso de nuevas instalaciones eléctricas de media y baja tensión, de telecomunicaciones y de agua potable para dar respuesta a necesidades futuras del puerto.
Para poder instalar los nuevos suministros, se han colocado encima del Francolí dos vigas de 40 metros de largo y 65 toneladas cada una.
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