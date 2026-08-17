Cambrils conmemorará este martes el noveno aniversario del atentado del 17A con un acto ante el Club Nàutic

Nueve años después de los atentados del 17 de agosto de 2017, Cambrils vuelve a recordar una noche que dejó una profunda huella en una localidad profundamente turística y que tuvo que lamentar una víctima mortal. Como cada aniversario de esos trágicos sucesos, este 2026 la ciudad volverá a rendir homenaje a las víctimas del ataque en el paseo marítimo y a quienes actuaron aquella noche para hacer frente al terror.

Este martes, 18 de agosto, el alcalde de la ciudad, Oliver Klein, presidirá el acto institucional de conmemoración del noveno aniversario de esos hechos, que en Cambrils se cobró la vida de una persona civil en el paseo marítimo, la madrugada del 17 al 18. El gesto será a las 10:00 horas de la mañana, en la plaza de la Pau, ante el Club Nàutic y el memorial por la Paz erigido como recuerdo de los atentados de 2017.

La nota del consistorio convoca un acto que servirá "para rendir homenaje a las víctimas y expresar el reconocimiento a todos los profesionales y cuerpos de seguridad que actuaron con valentía y compromiso en esos momentos tan difíciles para la ciudad".

Cambrils sufrió el embate del terrorismo la madrugada del 18 de agosto de 2018. / El Periódico

En la conmemoración, el alcalde pronunciará unas palabras, habrá una ofrenda floral al monumento erigido y la lectura de un manifiesto por parte de la Policía Local. El acto institucional finalizará con un minuto de silencio de todos los presentes. El consistorio ha confirmado la presencia de comandamientos de los cuerpos de seguridad de la población, como la Policía Local, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de concejales del ayuntamiento cambrilense.

Monumento por la Paz

El acto de conmemoración se realizará en el paseo marítimo a pesar de que el año pasado el mismo consistorio de Cambrils decidió los homenajes oficiales se realizarían cada cinco años, en los aniversarios redondos del atentado, por lo que el siguiente debía ser en 2017.

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El monumento por la Paz del paseo marítimo de Cambrils fue erigido en 2018 ante el Club Nàutic, un año después del atentado, en la misma ubicación en la que el coche de los terroristas pudo ser detenido cuando huía de Barcelona. El espacio sirve al municipio, a los cambrilenses y a todos los visitantes para el recuerdo y la memoria histórica, así como "para tomar consciencia y responsabilidad de los valores democráticos de libertad e igualdad", en línea con el propósito que inspiró su creación.