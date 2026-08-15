Cinco heridos, entre ellos un menor crítico, en un accidente en la AP-7 en Arboç

Cinco personas han resultado heridas este sábado por la noche en un accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura de Arboç, en la comarca del Baix Penedès (Tarragona). El siniestro se ha producido tras la colisión entre un turismo y un vehículo pesado.

Según los primeros datos facilitados por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre las personas afectadas se encuentran dos adultos y tres menores de edad. Uno de los menores ha resultado herido en estado crítico mientras que los demás afectados se encuentran en estado menos grave.

Tras ser atendidos por los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar del accidente, los heridos han sido trasladados a distintos centros hospitalarios. Concretamente, han sido derivados al Hospital de Sant Pau y al Hospital Joan XXIII de Tarragona para recibir atención médica.

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A raíz del accidente, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha desplegado un importante dispositivo asistencial. El SEM ha activado seis unidades terrestres y un helicóptero medicalizado para atender a las personas implicadas en la colisión y efectuar los correspondientes traslados hospitalarios.