Tres detenidos en Tarragona por un robo con fuerza en el interior de un vehículo

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tarragona a tres hombres de 20, 30 y 32 años como presuntos autores de un robo con fuerza en el interior de un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22:25 horas de este jueves, cuando una patrulla realizaba tareas de prevención de delitos en el barrio del Serrallo. Los agentes recibieron el aviso de que tres desconocidos estaban saqueando un vehículo estacionado en la calle Josep Maria Malato. Las patrullas se desplazaron rápidamente al lugar e iniciaron la búsqueda de los sospechosos. Un rato después, y gracias a la descripción facilitada por testigos, fueron localizados junto con otras cuatro personas, sentados en un banco de la calle Cardenal Vidal i Barraquer.

A pesar de su intento de pasar desapercibidos, uno de los hombres presentaba heridas sangrantes en una mano. Una vez identificados, reconocieron los hechos y exculparon al resto del grupo, afirmando que no tenían nada que ver con el robo. Finalmente, tras realizar las comprobaciones pertinentes, los tres quedaron detenidos.

Los Mossos comprobaron que había una ventana rota y que el interior del vehículo estaba completamente revuelto. También contactaron con el propietario del vehículo y le informaron sobre su derecho a presentar una denuncia.

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Está previsto que los tres detenidos, que acumulan alrededor de una decena de antecedentes policiales, pasen a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tarragona en las próximas horas.